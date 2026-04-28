В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты

В Севастополе предприниматель высадил 220 тысяч саженцев пекинской капусты, урожай новой плантации составит порядка 180-220 тонн.

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе предприниматель высадил 220 тысяч саженцев пекинской капусты, урожай новой плантации составит порядка 180-220 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, предприниматель одержал победу на конкурсе "Агростартап" в 2024 году и получил грант в 3,8 миллиона рублей. За эти средства он закупил спецтехнику и запустил производство. В прошлом году урожай "пекинки" составил 84 тонны. Продукцию продают в Севастополе и поставляют в Республику Крым, Москву, Нижний Новгород и Оренбург. Кроме капусты на плантации выращивают шпинат, рукколу, мангольд и салат "Айсберг".Чтобы капуста лучше росла, фермер внедрил систему капельного орошения, которую скоро дополнят установкой верхнего полива.С 2019 по 2025 год в Севастополе было предоставлено 18 грантов "Агростартап" на создание и развитие фермерских хозяйств. Общий объем господдержки составил почти 50 млн рублей. В этом году на развитие малого агробизнеса в Севастополе предусмотрено более 8 миллионов рублей, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма В Севастополе число выбирающих аграрный профиль выпускников выросло на 30% Объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму впечатляет - министр

