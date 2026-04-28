https://crimea.ria.ru/20260428/v-sevastopole-izgnannyy-iz-bara-klient-pytalsya-szhech-zavedenie-1155581946.html
В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение - РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
В Севастополе полиция задержала гостя из Краснодарского края, который в отместку за изгнание из бара пытался поджечь заведение с помощью бензина. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T20:41
2026-04-28T20:41
2026-04-28T20:41
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
полиция севастополя
поджог
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155581298_0:37:547:345_1920x0_80_0_0_c69eaa8f9e569be8d93da218415d09d2.png
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала гостя из Краснодарского края, который в отместку за изгнание из бара пытался поджечь заведение с помощью бензина. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным правоохранителей, 32-летний уроженец Красноярского края ночью посетил увеселительное заведение в районе площади Ушакова. Приняв дозу алкоголя, клиент повздорил с персоналом, за что был изгнан из заведения.Обиженный мужчина отправился на ближайшую автозаправку, затарился топливом, вернулся и совершил поджог бара. Очевидцы успели своевременно потушить очаг возгорания и вызвать полицию. Поджигателя задержали.Материалы по происшествию передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155581298_20:0:528:381_1920x0_80_0_0_f778c2ed883f916efc8bf32d310fcde1.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, поджог
В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
В Севастополе мужчина из-за скандала с персоналом поджог бар – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала гостя из Краснодарского края, который в отместку за изгнание из бара пытался поджечь заведение с помощью бензина. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным правоохранителей, 32-летний уроженец Красноярского края ночью посетил увеселительное заведение в районе площади Ушакова. Приняв дозу алкоголя, клиент повздорил с персоналом, за что был изгнан из заведения.
Обиженный мужчина отправился на ближайшую автозаправку, затарился топливом, вернулся и совершил поджог бара.
Очевидцы успели своевременно потушить очаг возгорания и вызвать полицию. Поджигателя задержали.
Материалы по происшествию передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.