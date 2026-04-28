В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
2026-04-28T20:41
20:41 28.04.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе приезжий пытался поджечь бар
В Севастополе приезжий пытался поджечь бар
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала гостя из Краснодарского края, который в отместку за изгнание из бара пытался поджечь заведение с помощью бензина. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным правоохранителей, 32-летний уроженец Красноярского края ночью посетил увеселительное заведение в районе площади Ушакова. Приняв дозу алкоголя, клиент повздорил с персоналом, за что был изгнан из заведения.
Обиженный мужчина отправился на ближайшую автозаправку, затарился топливом, вернулся и совершил поджог бара.
Очевидцы успели своевременно потушить очаг возгорания и вызвать полицию. Поджигателя задержали.
Материалы по происшествию передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.
