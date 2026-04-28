В России ужесточат ответственность за введение в заблуждение потребителей

Ужесточить ответственность за обман покупателей и увеличить штрафы в 10 раз для бизнеса за предоставление недостоверной информации о свойствах товара планируют... РИА Новости Крым, 28.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ужесточить ответственность за обман покупателей и увеличить штрафы в 10 раз для бизнеса за предоставление недостоверной информации о свойствах товара планируют в России. Как часто крымские производители допускают данное нарушение и поможет ли увеличение штрафов – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.После проверки, добавила она, было выяснено, что действительно производитель подменил сырье и использовал для изготовления более дешевое. Производителя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей."На территории России Роспотребнадзор нечасто, но встречается с продукцией продовольственного и непродовольственного характера, когда в характеристиках товара и маркировке заявлен один вид сырья, состава, а на самом деле все изготовлено из другого", – подтвердила специалист.В Крыму и Севастополе, по данным Виктории Вороновой, обращений в Роспотребнадзор от потребителей по введению их в заблуждение немного."Как правило, за год у нас приходит примерно 3,5 тысячи обращений и всего 1-2% от этого общего количества составляют обращения, связанные с введением в заблуждение", – поделилась собеседница.Для индивидуальных предпринимателей, уточнила гостья студии, сейчас штрафы всего от 12 до 20 тысяч рублей.Пока неясно, принесет ли желаемый эффект 10-кратное увеличение штрафов за данное нарушение, считает Виктория Воронова. По ее мнению, целесообразнее было бы штрафовать бизнес в зависимости от полученной им прибыли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсовНекачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январеКак вернуть в магазин электронику и получить компенсацию – новое в законе

