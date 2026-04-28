В России ужесточат ответственность за введение в заблуждение потребителей
Ужесточить ответственность за обман покупателей и увеличить штрафы в 10 раз для бизнеса за предоставление недостоверной информации о свойствах товара планируют... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T06:37
В России вырастут штрафы за введение в заблуждение потребителей товаров и услуг
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым
. Ужесточить ответственность за обман покупателей и увеличить штрафы в 10 раз для бизнеса за предоставление недостоверной информации о свойствах товара планируют в России. Как часто крымские производители допускают данное нарушение и поможет ли увеличение штрафов – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"У нас были такие конкретные примеры, когда мы столкнулись с тем, что поступали обращения на нашего крымского производителя, который производил рыбные консервы достаточно невысокой себестоимости, но в их названии использовал названия рыб и рыбной продукции премиального класса, а по факту, все производилось из сельди", – рассказала спикер.
После проверки, добавила она, было выяснено, что действительно производитель подменил сырье и использовал для изготовления более дешевое. Производителя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
"На территории России Роспотребнадзор нечасто, но встречается с продукцией продовольственного и непродовольственного характера, когда в характеристиках товара и маркировке заявлен один вид сырья, состава, а на самом деле все изготовлено из другого", – подтвердила специалист.
В Крыму и Севастополе, по данным Виктории Вороновой, обращений в Роспотребнадзор от потребителей по введению их в заблуждение немного.
"Как правило, за год у нас приходит примерно 3,5 тысячи обращений и всего 1-2% от этого общего количества составляют обращения, связанные с введением в заблуждение", – поделилась собеседница.
Для индивидуальных предпринимателей, уточнила гостья студии, сейчас штрафы всего от 12 до 20 тысяч рублей.
"Для них такая планка. А это статья Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает административную ответственность за введение в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств товара. Для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей", – пояснила начальник отдела защиты прав потребителей.
Пока неясно, принесет ли желаемый эффект 10-кратное увеличение штрафов за данное нарушение, считает Виктория Воронова. По ее мнению, целесообразнее было бы штрафовать бизнес в зависимости от полученной им прибыли.
