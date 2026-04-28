В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В стационарных медицинских организациях Республики Крым антигипертензивный препарат "Допегит", который назначают для контроля давления у беременных женщин, имеется в наличии в достаточном количестве. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.Ранее в соцсетях появилась информация, что данный жизненно-необходимый препарат, который снижает риски нарушение кровотока к плаценте, гипоксии плода и преждевременных родов, нет ни в аптеках республики, ни в поставках.Как отметил Натарова, препарат с международным непатентованным наименованием "Метилдопа" ("Допегит") назначается пациентам при наличии медицинских показаний (при наличии хронической артериальной гипертензии, гестационной артериальной гипертензии и других состояниях, сопровождающихся артериальной гипертензией). По словам министра, в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ, схема лечения может быть скорректирована и лечащим врачом назначены препараты с международным непатентованным наименованием "Нифедипин" и "Урапилил". Они есть в розничной сети. "Подбор конкретной схемы лечения должен осуществляться исключительно лечащим врачом", - подчеркнул Натаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

