В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных - РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных
минздрав крыма, лекарства, крым, алексей натаров, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
17:30 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В стационарных медицинских организациях Республики Крым антигипертензивный препарат "Допегит", который назначают для контроля давления у беременных женщин, имеется в наличии в достаточном количестве. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
Ранее в соцсетях появилась информация, что данный жизненно-необходимый препарат, который снижает риски нарушение кровотока к плаценте, гипоксии плода и преждевременных родов, нет ни в аптеках республики, ни в поставках.
Как отметил Натарова, препарат с международным непатентованным наименованием "Метилдопа" ("Допегит") назначается пациентам при наличии медицинских показаний (при наличии хронической артериальной гипертензии, гестационной артериальной гипертензии и других состояниях, сопровождающихся артериальной гипертензией).
"В настоящее время в стационарных медицинских организациях Республики Крым данный препарат имеется в наличии в достаточном количестве", - цитирует Натарова пресс-служба минздрава.
По словам министра, в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ, схема лечения может быть скорректирована и лечащим врачом назначены препараты с международным непатентованным наименованием "Нифедипин" и "Урапилил". Они есть в розничной сети.
"Подбор конкретной схемы лечения должен осуществляться исключительно лечащим врачом", - подчеркнул Натаров.
