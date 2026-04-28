В Крыму открывают "охоту" на нелегальных экскурсоводов и отели
2026-04-28T08:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Наделенное полномочиями контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма Минкурортов Крыма составило план выездных мероприятий, в рамках которых будут выявлять и останавливать работу "серых" экскурсоводов и нелегальных средств размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель министерства Сергей Ганзий.Министр напомнил, что прошлый год стал годом коренных реформ в законодательстве, в рамках которых среди прочего контрольно-надзорные функции были переданы на субъектовый уровень.В частности, по его словам, представители министерства проверят деятельность средств размещения, экскурсоводов и инструкторов-проводников."Мы будем работать в том числе по так называемым серым экскурсоводам и средствам размещения для того, чтобы деятельность таких нерадивых бизнесменов приостанавливать в соответствии с действующим законодательством", – сказал министр.Одновременно министерство будет отрабатывать поступающие жалобы на работу предпринимателей в индустрии гостеприимства, в том числе крымские средства размещения. И те сообщения, в которых речь идет о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг, будут также отрабатываться выездными мероприятиями контролеров, добавил он.При этом глава Минкурортов Крыма подчеркнул, что и сам бизнес уже понимает, чем может обернуться для него потеря имиджа в части предоставления качественных услуг. Поэтому многие предприниматели в отрасли с удовольствием включились во все мероприятия в рамках Года крымского гостеприимства, объявленного крымскими властями, добавил министр."И очень много мероприятий в этом году будет направлено на то, чтобы уровень сервиса был гораздо выше. И в средствах размещения мы в этом году сделаем всекрымский конкурс на лучшего сотрудника, который встречает наших гостей. Республика Крым в этой части проводит большую работу. Мы уже сделали обучающие программы в рамках форума... в Ялте, для персонала отелей и других средств размещения, впервые для гостевых домов в части как раз повышения качества обслуживания наших гостей", – подытожил глава ведомства.Ранее мы рассказывали, как в Крыму проходит аттестация экскурсоводов и гидов. А также о том, что в республике возник дефицит аккредитованных молодых специалистов в этой области.
Наделенное полномочиями контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма Минкурортов Крыма составило план выездных мероприятий, в рамках которых будут выявлять и останавливать работу "серых" экскурсоводов и нелегальных средств размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил руководитель министерства Сергей Ганзий.
Министр напомнил, что прошлый год стал годом коренных реформ в законодательстве, в рамках которых среди прочего контрольно-надзорные функции были переданы на субъектовый уровень.
"И в этой части как раз-таки Министерство курортов и туризма наделены этими полномочиями в сфере индустрии туризма. И мы уже составили план выездных контрольно-надзорных мероприятий во всех регионах Республики Крым", – добавил Ганзий.
В частности, по его словам, представители министерства проверят деятельность средств размещения, экскурсоводов и инструкторов-проводников.
"Мы будем работать в том числе по так называемым серым экскурсоводам и средствам размещения для того, чтобы деятельность таких нерадивых бизнесменов приостанавливать в соответствии с действующим законодательством", – сказал министр.
Одновременно министерство будет отрабатывать поступающие жалобы на работу предпринимателей в индустрии гостеприимства, в том числе крымские средства размещения. И те сообщения, в которых речь идет о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг, будут также отрабатываться выездными мероприятиями контролеров, добавил он.
"Очень плотно работаем с Роспотребнадзором. А если это касается других направлений, то и с другими коллегами, чтобы уровень сервиса соблюдался", – заметил Ганзий.
При этом глава Минкурортов Крыма подчеркнул, что и сам бизнес уже понимает, чем может обернуться для него потеря имиджа в части предоставления качественных услуг. Поэтому многие предприниматели в отрасли с удовольствием включились во все мероприятия в рамках Года крымского гостеприимства, объявленного крымскими властями, добавил министр.
"И очень много мероприятий в этом году будет направлено на то, чтобы уровень сервиса был гораздо выше. И в средствах размещения мы в этом году сделаем всекрымский конкурс на лучшего сотрудника, который встречает наших гостей. Республика Крым в этой части проводит большую работу. Мы уже сделали обучающие программы в рамках форума... в Ялте, для персонала отелей и других средств размещения, впервые для гостевых домов в части как раз повышения качества обслуживания наших гостей", – подытожил глава ведомства.
