https://crimea.ria.ru/20260428/v-krymu-otkryvayut-okhotu-na-nelegalnykh-ekskursovodov-i-oteli-1155544511.html

В Крыму открывают "охоту" на нелегальных экскурсоводов и отели

2026-04-28T08:19

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150510444_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e1fea13f35599c0ae8578752edc2df7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Наделенное полномочиями контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма Минкурортов Крыма составило план выездных мероприятий, в рамках которых будут выявлять и останавливать работу "серых" экскурсоводов и нелегальных средств размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель министерства Сергей Ганзий.Министр напомнил, что прошлый год стал годом коренных реформ в законодательстве, в рамках которых среди прочего контрольно-надзорные функции были переданы на субъектовый уровень.В частности, по его словам, представители министерства проверят деятельность средств размещения, экскурсоводов и инструкторов-проводников."Мы будем работать в том числе по так называемым серым экскурсоводам и средствам размещения для того, чтобы деятельность таких нерадивых бизнесменов приостанавливать в соответствии с действующим законодательством", – сказал министр.Одновременно министерство будет отрабатывать поступающие жалобы на работу предпринимателей в индустрии гостеприимства, в том числе крымские средства размещения. И те сообщения, в которых речь идет о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг, будут также отрабатываться выездными мероприятиями контролеров, добавил он.При этом глава Минкурортов Крыма подчеркнул, что и сам бизнес уже понимает, чем может обернуться для него потеря имиджа в части предоставления качественных услуг. Поэтому многие предприниматели в отрасли с удовольствием включились во все мероприятия в рамках Года крымского гостеприимства, объявленного крымскими властями, добавил министр."И очень много мероприятий в этом году будет направлено на то, чтобы уровень сервиса был гораздо выше. И в средствах размещения мы в этом году сделаем всекрымский конкурс на лучшего сотрудника, который встречает наших гостей. Республика Крым в этой части проводит большую работу. Мы уже сделали обучающие программы в рамках форума... в Ялте, для персонала отелей и других средств размещения, впервые для гостевых домов в части как раз повышения качества обслуживания наших гостей", – подытожил глава ведомства.Ранее мы рассказывали, как в Крыму проходит аттестация экскурсоводов и гидов. А также о том, что в республике возник дефицит аккредитованных молодых специалистов в этой области.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

