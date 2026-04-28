В Крыму назначена врио главы минЖКХ

Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики Сергея... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T16:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале региона.Оксана Механичева родилась 11 января 1977 года в селе Учебное, Белогорского района, Крымской области. В 1998 году окончила Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности "Экономика предприятия" и получила квалификацию "Инженер-экономист".С 2005 по 2014 год работала на разных должностях в Государственной налоговой инспекции в городе Симферополе. В июле 2021 года назначена на должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля, сообщал ранее Аксенов. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.

