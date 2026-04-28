Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назначена врио главы минЖКХ - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/v-krymu-naznachena-vrio-glavy-minzhkkh-1155588293.html
В Крыму назначена врио главы минЖКХ
В Крыму назначена врио главы минЖКХ
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111756/58/1117565822_0:135:5412:3179_1920x0_80_0_0_7bb9d669a012012b1bc0c84da08ff5dc.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111756/58/1117565822_88:0:4701:3460_1920x0_80_0_0_6e51ba0102e31d9ace5ffa986ab8c666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму назначена врио главы минЖКХ

16:00 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСовет министров Республики Крым.
Совет министров Республики Крым. - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале региона.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым", – сказано в сообщении.
Оксана Механичева родилась 11 января 1977 года в селе Учебное, Белогорского района, Крымской области. В 1998 году окончила Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности "Экономика предприятия" и получила квалификацию "Инженер-экономист".
С 2005 по 2014 год работала на разных должностях в Государственной налоговой инспекции в городе Симферополе. В июле 2021 года назначена на должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля, сообщал ранее Аксенов. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог
В Крыму назначен врио начальника гостехнадзора
Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Что происходит в Туапсе после атаки ВСУ на нефтезавод
16:10"Это большое дело": Крым с радостью воспринял освобождение Бутягина
16:00В Крыму назначена врио главы минЖКХ
15:57В Туапсе на фоне пожара на НПЗ вышла из строя насосная станция
15:50Обстрелами ЗАЭС Киев испытывает судьбу
15:38ПСБ начислит бонусы крымчанам за перевод пенсии в банк
15:34ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+
15:11Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область
15:05Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
14:5418 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР
14:53Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж
14:50Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании в Москве
14:45Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы
14:38Путин направил на место ликвидации пожара в Туапсе главу МЧС России
14:28Евпаториец пытался "купить" сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей - приговор
14:25Пожар на НПЗ в Туапсе - что с качеством воздуха
14:07Мишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущем
13:38Запад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов
13:28ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму
13:27Действие военного положения на Украине продлено
Лента новостейМолния