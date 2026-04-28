В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр –РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев. Как сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы", ремонтно-восстановительные работы на Аллее пионеров-героев уже начались.
"В Детском парке обновят бюсты пионеров-героев… уже зачистили старую краску и тщательно загрунтовали поверхность бюстов. Следующий этап – покраска", – сказано в сообщении.
Реставрацию бюстов проводят студенты кафедры изобразительного и декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова под чутким руководством своих педагогов. Инициаторами выступили Совет "Союза ветеранов комсомола Крыма" и руководство вуза при содействии учреждения "Парки столицы".
После того как студенты закончат работу над бюстами они обновят лакокрасочное покрытие постаментов, уточняется в сообщении.
Сейчас в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Симферполе продолжается Благоустройство Детского парка. Жители крымской столицы выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. Как сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев, объект будет полностью готов к майским праздникам.
