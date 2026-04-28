В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев

В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев. Как сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы", ремонтно-восстановительные работы на Аллее... РИА Новости Крым, 28.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр –РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев. Как сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы", ремонтно-восстановительные работы на Аллее пионеров-героев уже начались.Реставрацию бюстов проводят студенты кафедры изобразительного и декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова под чутким руководством своих педагогов. Инициаторами выступили Совет "Союза ветеранов комсомола Крыма" и руководство вуза при содействии учреждения "Парки столицы".После того как студенты закончат работу над бюстами они обновят лакокрасочное покрытие постаментов, уточняется в сообщении.Сейчас в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Симферполе продолжается Благоустройство Детского парка. Жители крымской столицы выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. Как сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев, объект будет полностью готов к майским праздникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский парк в Симферополе расцветает тысячами весенних цветовСохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в ГаспреВ Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" – фото

