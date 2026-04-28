Рейтинг@Mail.ru
В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/v-detskom-parke-simferopolya-obnovyat-byusty-pionerov-geroev-1155580999.html
В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев - РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев. Как сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы", ремонтно-восстановительные работы на Аллее... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T21:23
2026-04-28T21:23
крым
детский парк
симферополь
благоустройство
новости крыма
городская среда
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155579196_0:169:1920:1249_1920x0_80_0_0_664926ac25ed2f8e37010bcbae51c23f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр –РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев. Как сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы", ремонтно-восстановительные работы на Аллее пионеров-героев уже начались.Реставрацию бюстов проводят студенты кафедры изобразительного и декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова под чутким руководством своих педагогов. Инициаторами выступили Совет "Союза ветеранов комсомола Крыма" и руководство вуза при содействии учреждения "Парки столицы".После того как студенты закончат работу над бюстами они обновят лакокрасочное покрытие постаментов, уточняется в сообщении.Сейчас в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Симферполе продолжается Благоустройство Детского парка. Жители крымской столицы выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. Как сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев, объект будет полностью готов к майским праздникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский парк в Симферополе расцветает тысячами весенних цветовСохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в ГаспреВ Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" – фото
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155579196_15:0:1906:1418_1920x0_80_0_0_261c0b02d0790a4d48b909404531e251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, детский парк, симферополь, благоустройство, новости крыма, городская среда, общество
В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев

В Симферополе в Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев

21:23 28.04.2026
 
© Фото: Парки столицыВ Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
© Фото: Парки столицы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр –РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев. Как сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы", ремонтно-восстановительные работы на Аллее пионеров-героев уже начались.
© Фото: Парки столицыВ Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
© Фото: Парки столицы
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
"В Детском парке обновят бюсты пионеров-героев… уже зачистили старую краску и тщательно загрунтовали поверхность бюстов. Следующий этап – покраска", – сказано в сообщении.
Реставрацию бюстов проводят студенты кафедры изобразительного и декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова под чутким руководством своих педагогов. Инициаторами выступили Совет "Союза ветеранов комсомола Крыма" и руководство вуза при содействии учреждения "Парки столицы".
© Фото: Парки столицыВ Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
© Фото: Парки столицы
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
После того как студенты закончат работу над бюстами они обновят лакокрасочное покрытие постаментов, уточняется в сообщении.
Сейчас в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Симферполе продолжается Благоустройство Детского парка. Жители крымской столицы выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. Как сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев, объект будет полностью готов к майским праздникам.
© Фото: Парки столицыВ Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
© Фото: Парки столицы
В Детском парке обновляют бюсты пионеров-героев
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымДетский паркСимферопольБлагоустройствоНовости КрымаГородская средаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
