В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Все погибшие были извлечены из-под завала. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро остались под завалом.Ранее во вторник стало известно, что спасатели достали тело одного погибшего. Позже сообщалось, что обнаружили тела еще нескольких человек. Возбуждено уголовное дело. На месте работал борт Ми-8 МЧС России.

