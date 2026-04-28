Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/v-buryatii-posle-skhoda-laviny-pogibli-shest-chelovek-1155596835.html
В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
Шесть человек обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Все погибшие были извлечены из-под завала. Поисковые работы завершены. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T19:51
2026-04-28T19:51
бурятия
новости
горы
происшествия
лавина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155395001_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_96abde7c8d1362834a392b6ff6c96cf9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Все погибшие были извлечены из-под завала. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро остались под завалом.Ранее во вторник стало известно, что спасатели достали тело одного погибшего. Позже сообщалось, что обнаружили тела еще нескольких человек. Возбуждено уголовное дело. На месте работал борт Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииСпасенная из-под лавины женщина умерла в ДагестанеВосемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
бурятия
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155395001_118:0:1039:691_1920x0_80_0_0_ceeee40059990b877c5d89cc4444f099.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бурятия, новости, горы, происшествия, лавина
В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек

В Бурятии после схода лавины на руднике погибли шесть человек – МЧС

19:51 28.04.2026
 
© СК РоссииТрое туристов погибли в горах Бурятии
Трое туристов погибли в горах Бурятии
© СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Все погибшие были извлечены из-под завала. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
"Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда". Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро остались под завалом.
Ранее во вторник стало известно, что спасатели достали тело одного погибшего. Позже сообщалось, что обнаружили тела еще нескольких человек. Возбуждено уголовное дело. На месте работал борт Ми-8 МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане
Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
 
БурятияНовостиГорыПроисшествияЛавина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
19:28"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
19:05Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
18:48В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
18:40Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
17:30В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных
17:24Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму
17:13Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео
17:04Еще двоих погибших обнаружили в Бурятии после схода лавины
16:55Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствие
16:42Буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники
16:33Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России
Лента новостейМолния