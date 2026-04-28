https://crimea.ria.ru/20260428/turtsiyu-snova-tryaset--chto-izvestno-1155573221.html

Турцию снова трясет – что известно - РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T11:26

турция

в мире

землетрясение

происшествия

стихия

новости

сейсмология

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новая серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, самый сильный подземный толчок зафиксирован в восточной части страны в 06:32 по всемирному времени или в 09.32 – по московскому.Очаг залегал на глубине 15 километров, в 211 км к северо-западу от Эрзурума с населением в 420 тысяч человек, в 62 км – от 244-тысячного Трабзона.Кроме того, с утра 28 апреля в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.Накануне серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

