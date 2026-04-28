Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/turtsiyu-snova-tryaset--chto-izvestno-1155573221.html
Турцию снова трясет – что известно
2026-04-28T11:26
турция
в мире
землетрясение
происшествия
стихия
новости
сейсмология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea79dc2a8f4862122f93f2f23dfa87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новая серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, самый сильный подземный толчок зафиксирован в восточной части страны в 06:32 по всемирному времени или в 09.32 – по московскому.
Очаг залегал на глубине 15 километров, в 211 км к северо-западу от Эрзурума с населением в 420 тысяч человек, в 62 км – от 244-тысячного Трабзона.
Кроме того, с утра 28 апреля в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.
Накануне серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45Рейд в Севастополе открыли
11:41Враг атакует Севастополь: сбиты две воздушные цели
11:34Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
11:26Турцию снова трясет – что известно
11:20Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
11:16Воздушная тревога в Севастополе отменена
11:10Курский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
11:04Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановили
11:03В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:59Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное дело
10:55Ребенок и двое взрослых погибли из-за снежного циклона в России
10:51Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
10:29Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
10:22Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР
10:09Ошеломляющая цифра: сколько каждый украинец должен странам Запада
10:00Права детей, ветеранов и участников СВО: интервью с прокурором Севастополя
09:50Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенка
09:40Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ
09:31Новости Туапсе: из-за пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов
09:25Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников
Лента новостейМолния