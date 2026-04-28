Турцию снова трясет – что известно
Турцию снова трясет – что известно - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Турцию снова трясет – что известно
Новая серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
2026-04-28T11:26
2026-04-28T11:26
2026-04-28T11:26
турция
в мире
землетрясение
происшествия
стихия
новости
сейсмология
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новая серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, самый сильный подземный толчок зафиксирован в восточной части страны в 06:32 по всемирному времени или в 09.32 – по московскому.Очаг залегал на глубине 15 километров, в 211 км к северо-западу от Эрзурума с населением в 420 тысяч человек, в 62 км – от 244-тысячного Трабзона.Кроме того, с утра 28 апреля в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.Накануне серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУ берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
турция
турция, в мире, землетрясение, происшествия, стихия, новости, сейсмология
Турцию снова трясет – что известно
В Турции произошла новая серия землетрясений магнитудой до 3,4 – европейский сейсмоцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новая серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, самый сильный подземный толчок зафиксирован в восточной части страны в 06:32 по всемирному времени или в 09.32 – по московскому.
Очаг залегал на глубине 15 километров, в 211 км к северо-западу от Эрзурума с населением в 420 тысяч человек, в 62 км – от 244-тысячного Трабзона.
Кроме того, с утра 28 апреля в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.
Накануне серия землетрясений
с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.
