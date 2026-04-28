Туапсе после удара ВСУ и освобождение Бутягина: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют последствия удара ВСУ по нефтезаводу. Освобождение из польской тюрьмы российского археолога Александра Бутягина. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти. Назначена временно исполняющая обязанности главы Министерства ЖКХ Крыма. ВСУ атакуют приграничье России – есть погибшие и раненые.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Туапсе после атаки ВСУ на нефтезаводВ ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха.Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции.В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня на территории всего округа.Вечером во вторник на оперативном совещании глава МЧС РФ Александр Куренков проинформировал, что все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены.Освобождение археолога БутягинаВ результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена в Россию возвратились двое граждан нашей страны – ученый Александр Бутягин и супруга военнослужащего ВС РФ, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах.Освобождение российского археолога из польской тюрьмы является великим делом, а также отличной новостью для всего научного сообщества Крыма. Об этом РИА Новости Крым сказал археолог, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Об этом со ссылкой на эмиратское информационное госагентство WAM пишет РИА Новости."Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года", – говорится в сообщении.В Крыму назначена врио главы минЖКХВременно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале региона."Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым", – сказано в сообщении.Удары ВСУ по приграничью РоссииФельдшер Беловской районной больницы Курской области погибла вместе со своим супругом от удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
