https://crimea.ria.ru/20260428/troe-vzroslykh-i-rebenok-raneny-pri-atake-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-1155585105.html
Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область
Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе...
2026-04-28T15:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155583250_0:96:1020:670_1920x0_80_0_0_002e2700057471c6294442d3b6d546ad.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Подросток госпитализирован. Сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится под контролем врачей. Другие пострадавшие в госпитализации не нуждались, добавил Балицкий.Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.Ранее ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий отметил, противник нанес целенаправленный – рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Также сообщалось, что в Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155583250_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_b7ee2e01f8c34043994543ed2cde73f6.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трое взрослых и ребенок пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Противник атаковал село Стульнево Черниговского муниципального округа. Повреждены три дома. К сожалению, есть пострадавшие: мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения", - написал губернатор в своем канале МАХ.
Подросток госпитализирован. Сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится под контролем врачей. Другие пострадавшие в госпитализации не нуждались, добавил Балицкий.
Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее ВСУ нанесли удар
по кладбищу в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий отметил, противник нанес целенаправленный – рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Также сообщалось, что в Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты
: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.