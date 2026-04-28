Рейтинг@Mail.ru
Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/troe-vzroslykh-i-rebenok-raneny-pri-atake-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-1155585105.html
Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область
Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе...
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155583250_0:96:1020:670_1920x0_80_0_0_002e2700057471c6294442d3b6d546ad.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155583250_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_b7ee2e01f8c34043994543ed2cde73f6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область

© Глава Запорожской области Евгений БалицкийЧетыре человека ранены при атаке ВСУ по жилым домам в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Противник атаковал село Стульнево Черниговского муниципального округа. Повреждены три дома. К сожалению, есть пострадавшие: мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения", - написал губернатор в своем канале МАХ.
Подросток госпитализирован. Сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится под контролем врачей. Другие пострадавшие в госпитализации не нуждались, добавил Балицкий.
Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий отметил, противник нанес целенаправленный – рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Также сообщалось, что в Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
