Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область

Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе...

2026-04-28T15:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Подросток госпитализирован. Сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится под контролем врачей. Другие пострадавшие в госпитализации не нуждались, добавил Балицкий.Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.Ранее ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий отметил, противник нанес целенаправленный – рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Также сообщалось, что в Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

