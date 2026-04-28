Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников
2026-04-28T09:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. За минувший вечер и ночь в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА. Об этом утром во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, никто из людей не пострадал. При этом есть повреждения автомобилей и домов."От осколков сбитых БПЛА пострадали два автомобиля. В одном из МКД разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбито три окна, посечены фасады домов. В районе Орловки из-за упавших обломков сбитого БПЛА было возгорание травы и кустарников на площади 200 кв. м. В 2:35 Спасательная служба Севастополя полностью ликвидировала возгорание", – перечислил губернатор.Он добавил, что посаженный РЭБ в районе Любимовки беспилотник вывезен, все оставшиеся части сбитых дронов будут убраны и вывезены до полудня.Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. Работала ПВО. Ранним утром во вторник Развожаев сообщил о еще трех уничтоженных воздушных целях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. За минувший вечер и ночь в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА. Об этом утром во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За минувший вечер и ночь на Севастополь было три атаки ВСУ. Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили все три атаки. Всего было сбито 20 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе", проинформировал губернатор.
По его данным, никто из людей не пострадал. При этом есть повреждения автомобилей и домов.
"От осколков сбитых БПЛА пострадали два автомобиля. В одном из МКД разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбито три окна, посечены фасады домов. В районе Орловки из-за упавших обломков сбитого БПЛА было возгорание травы и кустарников на площади 200 кв. м. В 2:35 Спасательная служба Севастополя полностью ликвидировала возгорание", – перечислил губернатор.
Он добавил, что посаженный РЭБ в районе Любимовки беспилотник вывезен, все оставшиеся части сбитых дронов будут убраны и вывезены до полудня.
Вечером в понедельник
над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. Работала ПВО. Ранним утром во вторник Развожаев сообщил о еще трех
уничтоженных воздушных целях.
