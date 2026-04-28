Рейтинг@Mail.ru
Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/tri-volny-ataki-otrazili-v-sevastopole---sbito-20-bespilotnikov-1155568377.html
Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников
2026-04-28T09:25
2026-04-28T09:31
атаки всу
атаки всу на крым
севастополь
новости севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
09:25 28.04.2026 (обновлено: 09:31 28.04.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. За минувший вечер и ночь в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА. Об этом утром во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За минувший вечер и ночь на Севастополь было три атаки ВСУ. Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили все три атаки. Всего было сбито 20 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе", проинформировал губернатор.
По его данным, никто из людей не пострадал. При этом есть повреждения автомобилей и домов.
"От осколков сбитых БПЛА пострадали два автомобиля. В одном из МКД разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбито три окна, посечены фасады домов. В районе Орловки из-за упавших обломков сбитого БПЛА было возгорание травы и кустарников на площади 200 кв. м. В 2:35 Спасательная служба Севастополя полностью ликвидировала возгорание", – перечислил губернатор.
Он добавил, что посаженный РЭБ в районе Любимовки беспилотник вывезен, все оставшиеся части сбитых дронов будут убраны и вывезены до полудня.
Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. Работала ПВО. Ранним утром во вторник Развожаев сообщил о еще трех уничтоженных воздушных целях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
