Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников

Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.04.2026

За минувший вечер и ночь в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА. Об этом утром во вторник... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T09:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. За минувший вечер и ночь в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА. Об этом утром во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, никто из людей не пострадал. При этом есть повреждения автомобилей и домов."От осколков сбитых БПЛА пострадали два автомобиля. В одном из МКД разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбито три окна, посечены фасады домов. В районе Орловки из-за упавших обломков сбитого БПЛА было возгорание травы и кустарников на площади 200 кв. м. В 2:35 Спасательная служба Севастополя полностью ликвидировала возгорание", – перечислил губернатор.Он добавил, что посаженный РЭБ в районе Любимовки беспилотник вывезен, все оставшиеся части сбитых дронов будут убраны и вывезены до полудня.Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. Работала ПВО. Ранним утром во вторник Развожаев сообщил о еще трех уничтоженных воздушных целях.

атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости сво