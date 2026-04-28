https://crimea.ria.ru/20260428/tri-mirnykh-zhitelya-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-v-rezultate-atak-vsu-1155568904.html
Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ
В Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атак киевского режима. Еще трое, в том числе 16-летний подросток, получили различные ранения. Об... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T09:40
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795728_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9fb6c2fbb4887d7d4064483f7f6f918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атак киевского режима. Еще трое, в том числе 16-летний подросток, получили различные ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу", - написал в своем канале МАХ Гладков.Еще один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Красиво Борисовского округа. Ранения получили муж с женой. У супругов множественные осколочные ранения. Их доставили в медучреждение.26 апреля в Белгородской области от атак украинских БПЛА погиб один мирный житель, пятеро ранены. 25 апреля Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ ранены двое детей и двое взрослых.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e723486da0b430eba7984f32ddb15edb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
