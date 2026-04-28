Рейтинг@Mail.ru
Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/tri-mirnykh-zhitelya-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-v-rezultate-atak-vsu-1155568904.html
Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ
2026-04-28T09:40
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795728_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9fb6c2fbb4887d7d4064483f7f6f918.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e723486da0b430eba7984f32ddb15edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы всу, атаки всу, новости сво
09:40 28.04.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атак киевского режима. Еще трое, в том числе 16-летний подросток, получили различные ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу", - написал в своем канале МАХ Гладков.
Еще один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Красиво Борисовского округа. Ранения получили муж с женой. У супругов множественные осколочные ранения. Их доставили в медучреждение.
26 апреля в Белгородской области от атак украинских БПЛА погиб один мирный житель, пятеро ранены. 25 апреля Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ ранены двое детей и двое взрослых.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
