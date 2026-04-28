Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2026

В Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атак киевского режима. Еще трое, в том числе 16-летний подросток, получили различные ранения. Об... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T09:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атак киевского режима. Еще трое, в том числе 16-летний подросток, получили различные ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу", - написал в своем канале МАХ Гладков.Еще один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Красиво Борисовского округа. Ранения получили муж с женой. У супругов множественные осколочные ранения. Их доставили в медучреждение.26 апреля в Белгородской области от атак украинских БПЛА погиб один мирный житель, пятеро ранены. 25 апреля Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ ранены двое детей и двое взрослых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотниковВ Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы10-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области

