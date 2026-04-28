Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве

Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве

Три человека погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T13:17

2026-04-28T13:17

2026-04-28T13:17

москва

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

пожар

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Три человека погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета РФ.Во вторник на севере Москвы произошло возгорание на 2-м и 3-м этажах строящегося здания. Региональное управление МЧС сообщило, что на пожаре удалось спасти 12 человек.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.

москва

москва, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, происшествия