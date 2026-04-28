Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве
Три человека погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 28.04.2026
Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве

На пожаре в строящейся многоэтажке в Москве погибли три человека – возбуждено дело

13:17 28.04.2026
 
© Прокуратура МосквыПожар в строящемся здании на севере Москвы
Пожар в строящемся здании на севере Москвы
© Прокуратура Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Три человека погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета РФ.
Во вторник на севере Москвы произошло возгорание на 2-м и 3-м этажах строящегося здания. Региональное управление МЧС сообщило, что на пожаре удалось спасти 12 человек.
"В строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве произошло возгорание, в результате которого погибли три человека. В настоящее время количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.
