Рейтинг@Mail.ru
Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/telo-odnogo-gornyaka-dostali-na-meste-skhoda-laviny-v-buryatii-1155575228.html
Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии
Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии
Спасатели достали тело одного человека на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 28.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/59/1116055977_0:0:5188:2919_1920x0_80_0_0_786c66b0de11cd2b9027044e6dfc976f.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/59/1116055977_462:0:4802:3255_1920x0_80_0_0_ffae2bd6a9887570cbb71c518231ac15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:15 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСпасатель МЧС у машины скорой помощи
Спасатель МЧС у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Спасатели достали тело одного человека на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро находятся под завалом. Возбуждено уголовное дело. На место вылетел борт Ми-8 МЧС России.
"Спасатели извлекли тело одного человека", – сказано в сообщении.
25 апреля в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел снег, был перекрыт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Мишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущем
13:38Запад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов
13:28ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму
13:27Действие военного положения на Украине продлено
13:17Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве
13:06Разрушение иранской АЭС может привести ко второму Чернобылю - Онищенко
12:55Падение в две пропасти: в Крыму оценили резкий рост госдолга Украины
12:46Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта
12:37Парад на День Победы состоится - Кремль
12:30На севере Крыма проведут контролируемый подрыв боеприпасов
12:21Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии
12:11ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму
12:07Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человек
11:45Рейд в Севастополе открыли
11:41Враг атакует Севастополь: сбиты две воздушные цели
11:34Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
11:26Турцию снова трясет – что известно
11:20Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
11:16Воздушная тревога в Севастополе отменена
Лента новостейМолния