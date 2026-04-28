Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии

2026-04-28T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Спасатели достали тело одного человека на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро находятся под завалом. Возбуждено уголовное дело. На место вылетел борт Ми-8 МЧС России.25 апреля в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел снег, был перекрыт.

