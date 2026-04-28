Рейтинг@Mail.ru
Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/svergnut-zelenskogo-kto-na-ukraine-sposoben-nachat-protsess-smeny-rezhima-1155558600.html
Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима
Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима
Украинские военные могут сформировать мощное ядро сил для выступления против киевской власти во главе с Владимиром Зеленским. Сменить же режим в ходе волнений... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T08:03
2026-04-28T08:03
мнения
евгений михайлов
украина
госпереворот
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155563040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0026e47b2f2ff0606bfb1db08fd0ddf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские военные могут сформировать мощное ядро сил для выступления против киевской власти во главе с Владимиром Зеленским. Сменить же режим в ходе волнений поможет участие кого-то из украинских политиков или олигархов, которые финансируют протестные движения. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.По словам Михайлова, в последнее время на Украине инциденты с участием сотрудников территориальных центров комплектования все чаще выглядят преступлениями против людей. Таким стал, например, совсем недавний случай во Львове, где автомобиль ТЦК сбил женщину, пытавшуюся остановить машину с ее мобилизованным сыном.Народ возмущается происходящему, но пока все это точечные выступления, не способные что-либо изменить. Можно признать нарастающую напряженность, но то, что она может перерасти во что-то существенное – нет, считает эксперт.Тем не менее для вполне реального протеста по всей стране против беспредела власти, ее представителей и исполнителей в самых разных структурах способны сплотиться украинские военные, которые сейчас полностью брошены, считает Михайлов."Никто ими не занимается. А психика у и экс-военных, и у тех, кто продолжает воевать, и у тех, кто приходят, может быть, если есть возможность, в краткий отпуск, конечно, нарушена. Они видят, что кто-то жирует, а они проливали кровь и продолжают проливать. И срывы будут только усиливаться", – сказал политолог.Он напомнил, что на Украине ранее прямо с машин и всем подряд раздавали оружие "для защиты от возможной оккупации". На этом фоне, по мнению Михайлова, протестные выступления украинских военных, которые также могут быть вооружены, могут поставить украинское общество на грань катастрофы. Это с одной стороны, а с другой способны привести его к освобождению от гнета нынешней украинской фашиствующей власти.Он считает, что киевский режим хорошо осознает связанные с военными риски, именно поэтому и не делает шагов для осуществления ротаций. "То есть проще положить украинский народ на линии СВО", – заметил Михайлов.По мнению политолога, объединить разрозненные выступления украинцев против власти Зеленского мог бы кто-то из украинских политиков или олигархов, заинтересованных в том, чтобы попытаться что-то сделать уже с этим режимом. "Они могут финансировать те или иные, скажем так, движения, которые позволят обратить внимание на то, что происходит на Украине", – добавил Михайлов.Но учитывая, что почти вся Европа сегодня поддерживает нынешний киевский режим в его методах, украинскому народу не спастись – помочь ему может только Россия, считает гость эфира. "Только если мы их не спасем в этой ситуации, больше я не вижу выхода", – подытожил Михайлов.Ранее украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что на Украине готовится "тихий" переворот для смещения режима Зеленского и его ближайших соратников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперьНа Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизацииТрое украинцев напали на военкомат во Львове
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155563040_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5016c23c5de8bb8ec02ac8c2b2b92b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, евгений михайлов, украина, госпереворот, владимир зеленский
Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима

Для свержения Зеленского ядро сил могут сформировать украинские военные – эксперт

08:03 28.04.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские военные могут сформировать мощное ядро сил для выступления против киевской власти во главе с Владимиром Зеленским. Сменить же режим в ходе волнений поможет участие кого-то из украинских политиков или олигархов, которые финансируют протестные движения. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
По словам Михайлова, в последнее время на Украине инциденты с участием сотрудников территориальных центров комплектования все чаще выглядят преступлениями против людей. Таким стал, например, совсем недавний случай во Львове, где автомобиль ТЦК сбил женщину, пытавшуюся остановить машину с ее мобилизованным сыном.
Народ возмущается происходящему, но пока все это точечные выступления, не способные что-либо изменить. Можно признать нарастающую напряженность, но то, что она может перерасти во что-то существенное – нет, считает эксперт.
"Апогей может наступить, если все женщины будут вот так прыгать на капоты автомобилей ТЦК... Мы же видим, что мужики там либо уехали, либо запуганы. И нет на данный момент объединяющей силы, которая начнет формировать отряды сопротивления. Все местечково", – сказал гость эфира.
Тем не менее для вполне реального протеста по всей стране против беспредела власти, ее представителей и исполнителей в самых разных структурах способны сплотиться украинские военные, которые сейчас полностью брошены, считает Михайлов.
"Никто ими не занимается. А психика у и экс-военных, и у тех, кто продолжает воевать, и у тех, кто приходят, может быть, если есть возможность, в краткий отпуск, конечно, нарушена. Они видят, что кто-то жирует, а они проливали кровь и продолжают проливать. И срывы будут только усиливаться", – сказал политолог.
Он напомнил, что на Украине ранее прямо с машин и всем подряд раздавали оружие "для защиты от возможной оккупации". На этом фоне, по мнению Михайлова, протестные выступления украинских военных, которые также могут быть вооружены, могут поставить украинское общество на грань катастрофы. Это с одной стороны, а с другой способны привести его к освобождению от гнета нынешней украинской фашиствующей власти.
"Может быть так, что как раз вот эти граждане объединятся, сделают дополнительные ячейки или протестные организации и смогут выходить против власти. Не за русских, а именно против того, что происходит на Украине", – сказал эксперт.
Он считает, что киевский режим хорошо осознает связанные с военными риски, именно поэтому и не делает шагов для осуществления ротаций. "То есть проще положить украинский народ на линии СВО", – заметил Михайлов.
По мнению политолога, объединить разрозненные выступления украинцев против власти Зеленского мог бы кто-то из украинских политиков или олигархов, заинтересованных в том, чтобы попытаться что-то сделать уже с этим режимом. "Они могут финансировать те или иные, скажем так, движения, которые позволят обратить внимание на то, что происходит на Украине", – добавил Михайлов.
Но учитывая, что почти вся Европа сегодня поддерживает нынешний киевский режим в его методах, украинскому народу не спастись – помочь ему может только Россия, считает гость эфира. "Только если мы их не спасем в этой ситуации, больше я не вижу выхода", – подытожил Михайлов.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что на Украине готовится "тихий" переворот для смещения режима Зеленского и его ближайших соратников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МненияЕвгений МихайловУкраинаГоспереворотВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
