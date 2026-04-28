Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область

2026-04-28T11:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз.Кроме того, поврежден специализированный автомобиль предприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Также во вторник украинский дрон атаковал спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.

атаки всу, обстрелы всу, брянск, александр богомаз, новости сво, происшествия