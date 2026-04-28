Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз.Кроме того, поврежден специализированный автомобиль предприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Также во вторник украинский дрон атаковал спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.
11:34 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории агропромышленного холдинга "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, поврежден специализированный автомобиль предприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Также во вторник украинский дрон атаковал спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
 
11:45Рейд в Севастополе открыли
11:41Враг атакует Севастополь: сбиты две воздушные цели
11:34Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
11:26Турцию снова трясет – что известно
11:20Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
11:16Воздушная тревога в Севастополе отменена
11:10Курский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
11:04Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановили
11:03В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:59Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное дело
10:55Ребенок и двое взрослых погибли из-за снежного циклона в России
10:51Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
10:29Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
10:22Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР
10:09Ошеломляющая цифра: сколько каждый украинец должен странам Запада
10:00Права детей, ветеранов и участников СВО: интервью с прокурором Севастополя
09:50Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенка
09:40Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ
09:31Новости Туапсе: из-за пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов
09:25Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников
Лента новостейМолния