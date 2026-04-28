Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж

Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж

Граждане Российской Федерации, а также Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять". Об РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T14:53

2026-04-28T14:53

2026-04-28T14:59

обмен заключенными

белоруссия

польша

россия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Граждане Российской Федерации, а также Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять". Об этом сообщает агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии.Уточняется, что речь идет об обмене осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств. Обмен состоялся в пункте пропуска "Переров - Беловежа".Обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению президента Беларуси около года, в ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров.В рамках обмена освобожден российский археолог Александр Бутягин.

белоруссия

польша

россия

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ru-RU

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обмен заключенными, белоруссия, польша, россия, новости