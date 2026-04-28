https://crimea.ria.ru/20260428/sostoyalsya-obmen-zaderzhannykh-v-es-rossiyan-na-osuzhdennykh-za-shpionazh-1155584181.html
Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155583786_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_73c01b9b0d0adfb50c8498c66b32d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Граждане Российской Федерации, а также Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять". Об этом сообщает агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии.Уточняется, что речь идет об обмене осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств. Обмен состоялся в пункте пропуска "Переров - Беловежа".Обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению президента Беларуси около года, в ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров.В рамках обмена освобожден российский археолог Александр Бутягин.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155583786_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_0ad2022bb6a1e665e8378f331af6ceb6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обмен заключенными, белоруссия, польша, россия, новости
Жителей России и СНГ вернули на родину при обмене на белорусско-польской границе
14:53 28.04.2026 (обновлено: 14:59 28.04.2026)