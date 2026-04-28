Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж
2026-04-28T14:53
2026-04-28T14:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Граждане Российской Федерации, а также Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять". Об этом сообщает агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии.Уточняется, что речь идет об обмене осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств. Обмен состоялся в пункте пропуска "Переров - Беловежа".Обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению президента Беларуси около года, в ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров.В рамках обмена освобожден российский археолог Александр Бутягин.
Состоялся обмен задержанных в ЕС россиян на осужденных за шпионаж

Жителей России и СНГ вернули на родину при обмене на белорусско-польской границе

14:53 28.04.2026 (обновлено: 14:59 28.04.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничный столб на границе Белоруссии и Польши.
Пограничный столб на границе Белоруссии и Польши. - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Граждане Российской Федерации, а также Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять". Об этом сообщает агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии.
"Среди возвращенных на родину – граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь", – говорится в публикации.
Уточняется, что речь идет об обмене осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств. Обмен состоялся в пункте пропуска "Переров - Беловежа".
Обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению президента Беларуси около года, в ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров.
В рамках обмена освобожден российский археолог Александр Бутягин.
