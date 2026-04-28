Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник

Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканский...

2026-04-28T00:01

2026-04-28T00:01

2026-04-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью и утром заморозки до -2, днем температура воздуха +13…+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +6, днем +12...+14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр