Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137325862_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_05543f9be095563fdd10daf7a9d47ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -3, в горах -1…-3, днем +11…+16 градусов, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью и утром заморозки до -2, днем температура воздуха +13…+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +6, днем +12...+14 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
