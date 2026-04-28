Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник
Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T00:01
2026-04-28T00:01
2026-04-28T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью и утром заморозки до -2, днем температура воздуха +13…+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +6, днем +12...+14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник
В Крыму во вторник от -3 до +16 градусов и преимущественно без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -3, в горах -1…-3, днем +11…+16 градусов, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью и утром заморозки до -2, днем температура воздуха +13…+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +6, днем +12...+14 градусов.
