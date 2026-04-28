https://crimea.ria.ru/20260428/sem-chelovek-pogibli-na-pozhare-v-stroyaschemsya-zdanii-v-moskve-1155583111.html
Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании в Москве
Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T14:50
2026-04-28T14:55
москва
сергей собянин
новости
пожар
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин.Во вторник на севере Москвы произошло возгорание на 2-м и 3-м этажах строящегося здания. Региональное управление МЧС сообщило, что на пожаре удалось спасти 12 человек. Изначально сообщалось о троих погибших, сейчас число жертв выросло. Все причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. На месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь заверил он.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
14:50 28.04.2026 (обновлено: 14:55 28.04.2026)