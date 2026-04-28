Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T14:50

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в строящемся здании на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин.Во вторник на севере Москвы произошло возгорание на 2-м и 3-м этажах строящегося здания. Региональное управление МЧС сообщило, что на пожаре удалось спасти 12 человек. Изначально сообщалось о троих погибших, сейчас число жертв выросло. Все причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. На месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь заверил он.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

