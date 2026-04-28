"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года

"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года - РИА Новости Крым, 28.04.2026

"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года

Демократы могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа сразу после ноябрьских выборов в конгресс. Такое мнение высказал...

2026-04-28T08:25

2026-04-28T08:25

2026-04-28T08:25

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Демократы могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа сразу после ноябрьских выборов в конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, у демократов не получится набрать две трети голосов в сенате, чтобы отстранить Трампа от власти. Но при помощи угрозы импичмента они будут создавать проблемы главе Белого дома и "таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания в конгрессе, де-факто парализовав работу администрации".Республиканцы в свою очередь все активнее требуют от Трампа "сбрасывать политический балласт" и увольнять оскандалившихся членов администрации, отметил политолог. В первую очередь это относится к директору ФБР Кэшу Пателю и главе Пентагона Питу Хегсету, которых электорат "воспринимает слишком негативно", указал американист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр ВМС США ушел в отставку из-за ИранаЭто не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в ЕвропеКрутое пике: рейтинг Трампа продолжает падать

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, в мире, импичмент, малек дудаков, новости, мнения