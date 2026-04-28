"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года - РИА Новости Крым, 28.04.2026
"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года
2026-04-28T08:25
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Демократы могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа сразу после ноябрьских выборов в конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, у демократов не получится набрать две трети голосов в сенате, чтобы отстранить Трампа от власти. Но при помощи угрозы импичмента они будут создавать проблемы главе Белого дома и "таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания в конгрессе, де-факто парализовав работу администрации".Республиканцы в свою очередь все активнее требуют от Трампа "сбрасывать политический балласт" и увольнять оскандалившихся членов администрации, отметил политолог. В первую очередь это относится к директору ФБР Кэшу Пателю и главе Пентагона Питу Хегсету, которых электорат "воспринимает слишком негативно", указал американист.
Процедуру импичмента Трампа могут запустить сразу после выборов в конгресс – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Демократы могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа сразу после ноябрьских выборов в конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

"Левое крыло демпартии предлагает сразу после дня голосования 3 ноября запустить процедуру импичмента Трампа. Причем не дожидаясь начала работы нового состава конгресса, который соберется только в январе. Они хотят в ноябре представить статьи импичмента и первым делом в январе за них проголосовать", - написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Дудакова, у демократов не получится набрать две трети голосов в сенате, чтобы отстранить Трампа от власти. Но при помощи угрозы импичмента они будут создавать проблемы главе Белого дома и "таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания в конгрессе, де-факто парализовав работу администрации".
Республиканцы в свою очередь все активнее требуют от Трампа "сбрасывать политический балласт" и увольнять оскандалившихся членов администрации, отметил политолог. В первую очередь это относится к директору ФБР Кэшу Пателю и главе Пентагона Питу Хегсету, которых электорат "воспринимает слишком негативно", указал американист.
"В скором времени от Пателя с Хегсетом наверняка избавятся. Хоть это и вряд ли спасет республиканцев от поражения на выборах. Но точно ввергнет в еще больший хаос дальнейшую стратегию на Ближнем Востоке", - подытожил Дудаков.
