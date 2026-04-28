Ребенок и двое взрослых погибли из-за снежного циклона в России

Три человека погибли и 30 пострадали из-за обрушившейся на регионы России непогоды. Об этом сообщили в МЧС России.

2026-04-28T10:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 30 пострадали из-за обрушившейся на регионы России непогоды. Об этом сообщили в МЧС России.Снег, грозы, град и сильный ветер обрушились на Москву, Подмосковье и Самарскую область. Ветер повалил более двух тысяч деревьев, повредил свыше тысячи автомобилей. В регионах частично пропало электричество – на данный момент без света остаются 70 тысяч человек.Непогода обрушилась на Москву в понедельник. Высота снежного покрова в российской столице достигла 12 сантиметров и побила рекорд более чем полувековой давности, сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Также сообщалось, что в Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ранее появилась информация, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

