Ребенок и двое взрослых погибли из-за снежного циклона в России - РИА Новости Крым, 28.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260428/rebenok-i-dvoe-vzroslykh-pogibli-iz-za-snezhnogo-tsiklona-v-rossii-1155572265.html
Ребенок и двое взрослых погибли из-за снежного циклона в России
Три человека погибли и 30 пострадали из-за обрушившейся на регионы России непогоды. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T10:55
В России из-за снежного циклона пострадали 33 человека – погиб ребенок и двое взрослых

10:55 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 30 пострадали из-за обрушившейся на регионы России непогоды. Об этом сообщили в МЧС России.
Снег, грозы, град и сильный ветер обрушились на Москву, Подмосковье и Самарскую область.
"В Москве, Московской и Самарской областях пострадали 33 человека, в том числе четверо детей. Всем оказана медицинская помощь. Двое взрослых и ребенок погибли", - говорится в сообщении.
Ветер повалил более двух тысяч деревьев, повредил свыше тысячи автомобилей. В регионах частично пропало электричество – на данный момент без света остаются 70 тысяч человек.
Непогода обрушилась на Москву в понедельник. Высота снежного покрова в российской столице достигла 12 сантиметров и побила рекорд более чем полувековой давности, сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Также сообщалось, что в Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ранее появилась информация, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.
