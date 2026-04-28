Разрушение иранской АЭС может привести ко второму Чернобылю - Онищенко

Радиоактивные последствия атак США на иранскую АЭС "Бушер" в случае серьезной аварии могут быть сравнимы с трагедией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Радиоактивные последствия атак США на иранскую АЭС "Бушер" в случае серьезной аварии могут быть сравнимы с трагедией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе телемоста "Биобезопасность стран ЕАЭС".4 апреля около 200 российских специалистов были планово эвакуированы с АЭС "Бушер". При этом именно в этот день станция попала под обстрел США и Израиля. Удар был нанесен в контур физической защиты станции. Погиб один из сотрудников.Академик РАН отметил, что энергоблоки станции "Бушер" возводились после 1986 года с учетом максимальных уровней защиты. Однако США и Израиль используют достаточно мощное оружие, которое может привести к серьезным разрушениям.Ранее руководство атомной отрасли Ирана обратилось к "Росатому" с просьбой как можно скорее перезагрузить" проект АЭС "Бушер". По словам главы корпорации Алексея Лихачева, российская сторона к этому "морально готова", однако обстоятельства пока не позволяют вернуться к работе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль атаковали иранский остров ХаркВ мире сейчас две потенциальных "чернобыльских" ситуации: Запорожская АЭС и АЭС "Бушер" в Иране Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА

