https://crimea.ria.ru/20260428/putin-sobral-soveschanie-po-voprosam-bezopasnosti-1155598755.html

Путин собрал совещание по вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах. С главами ведомств российский лидер обсудил... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T22:03

новости

владимир путин (политик)

россия

выборы

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155598821_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_ee41070a5f86432edbb05d75079916f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах. С главами ведомств российский лидер обсудил предстоящие вопросы по обеспечению безопасности и поддержке отечественного бизнеса. Об этом сообщается на сайте Кремля.Безопасность на предстоящих выборах"Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам", – заявил глава государства.По его мнению, причины этого очевидны и для всех понятны – противник не способен остановить продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, где Украина каждый день теряет территории. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц."Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и серьезные экологические последствия", – сказал Путин.По его словам, особую значимость вопросы безопасности, борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании."Наш приоритет – это безопасность всех участников выборов: кандидатов, членов избиркомов и наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования. Прежде всего это касается Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня", – подчеркнул президент России.По его мнению, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, как это и было раньше, им помешать."У себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать. Но на этих территориях, в этих регионах живут люди крепкие, надежные, что называется, с характером – уверен, их не запугать. Так было уже не раз и так будет", – напомнил российский лидер.Он также просил уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, в приграничных местностях, заблаговременно принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки."Обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб: самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. В предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа", – заявил Владимир Путин.Обеспечение законности и интересов отечественного бизнесаПутин подчеркнул, что бизнес – в современных условиях значительная часть экономики России, почти вся экономика. Именно экономика – залог выполнения задач страны и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже."Подавляющее большинство, практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей, занимают патриотическую позицию, искренне стремятся внести свой вклад в достижение цели развития России, помогают нашим бойцам на фронте, поддерживают участников СВО и членов их семей. И государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом, обеспечивать его законные права и интересы", – уверен российский лидер.Путин добавил, что борьба с экстремизмом, радикализмом, террором, преступностью должна быть жесткой. Президент России попросил руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для политической жизни страны и общественной стабильности, для единства общества."Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом, но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь", – подытожил глава государства.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

