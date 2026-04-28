Путин собрал совещание по вопросам безопасности - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Путин собрал совещание по вопросам безопасности
Путин собрал совещание по вопросам безопасности - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Путин собрал совещание по вопросам безопасности
Президент России Владимир Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах. С главами ведомств российский лидер обсудил... РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах. С главами ведомств российский лидер обсудил предстоящие вопросы по обеспечению безопасности и поддержке отечественного бизнеса. Об этом сообщается на сайте Кремля.Безопасность на предстоящих выборах"Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам", – заявил глава государства.По его мнению, причины этого очевидны и для всех понятны – противник не способен остановить продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, где Украина каждый день теряет территории. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц."Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и серьезные экологические последствия", – сказал Путин.По его словам, особую значимость вопросы безопасности, борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании."Наш приоритет – это безопасность всех участников выборов: кандидатов, членов избиркомов и наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования. Прежде всего это касается Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня", – подчеркнул президент России.По его мнению, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, как это и было раньше, им помешать."У себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать. Но на этих территориях, в этих регионах живут люди крепкие, надежные, что называется, с характером – уверен, их не запугать. Так было уже не раз и так будет", – напомнил российский лидер.Он также просил уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, в приграничных местностях, заблаговременно принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки."Обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб: самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. В предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа", – заявил Владимир Путин.Обеспечение законности и интересов отечественного бизнесаПутин подчеркнул, что бизнес – в современных условиях значительная часть экономики России, почти вся экономика. Именно экономика – залог выполнения задач страны и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже."Подавляющее большинство, практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей, занимают патриотическую позицию, искренне стремятся внести свой вклад в достижение цели развития России, помогают нашим бойцам на фронте, поддерживают участников СВО и членов их семей. И государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом, обеспечивать его законные права и интересы", – уверен российский лидер.Путин добавил, что борьба с экстремизмом, радикализмом, террором, преступностью должна быть жесткой. Президент России попросил руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для политической жизни страны и общественной стабильности, для единства общества."Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом, но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь", – подытожил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл модульное отделение скорой помощи в СимферополеПутин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонниковПутин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
новости, владимир путин (политик), россия, выборы, общество
Путин собрал совещание по вопросам безопасности

Путин собрал совещание по вопросам безопасности на выборах 2026 года

22:03 28.04.2026 (обновлено: 22:11 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах. С главами ведомств российский лидер обсудил предстоящие вопросы по обеспечению безопасности и поддержке отечественного бизнеса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Безопасность на предстоящих выборах

"Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам", – заявил глава государства.
По его мнению, причины этого очевидны и для всех понятны – противник не способен остановить продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, где Украина каждый день теряет территории. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц.
"Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и серьезные экологические последствия", – сказал Путин.
По его словам, особую значимость вопросы безопасности, борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании.
"Наш приоритет – это безопасность всех участников выборов: кандидатов, членов избиркомов и наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования. Прежде всего это касается Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня", – подчеркнул президент России.
По его мнению, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, как это и было раньше, им помешать.
"У себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать. Но на этих территориях, в этих регионах живут люди крепкие, надежные, что называется, с характером – уверен, их не запугать. Так было уже не раз и так будет", – напомнил российский лидер.
Он также просил уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, в приграничных местностях, заблаговременно принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки.
"Обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб: самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. В предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа", – заявил Владимир Путин.

Обеспечение законности и интересов отечественного бизнеса

Путин подчеркнул, что бизнес – в современных условиях значительная часть экономики России, почти вся экономика. Именно экономика – залог выполнения задач страны и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже.
"Подавляющее большинство, практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей, занимают патриотическую позицию, искренне стремятся внести свой вклад в достижение цели развития России, помогают нашим бойцам на фронте, поддерживают участников СВО и членов их семей. И государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом, обеспечивать его законные права и интересы", – уверен российский лидер.
Путин добавил, что борьба с экстремизмом, радикализмом, террором, преступностью должна быть жесткой. Президент России попросил руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для политической жизни страны и общественной стабильности, для единства общества.
"Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом, но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь", – подытожил глава государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
 
22:03Путин собрал совещание по вопросам безопасности
21:52Пожар на рынке в Феодосии потушили
21:38В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
21:23В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
21:07Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
20:41В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
20:23В Феодосии горит "Крымский рынок"
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
19:28"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
19:05Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
18:48В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
18:40Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
Лента новостейМолния