Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
2026-04-28T17:41
К 2030 году в России увеличат сеть модульных отделений скорой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. До 2030 года в субъектах России должны быть созданы еще 99 модульных приемных отделений скорой помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия новых отделений скорой помощи в регионах, в том числе в Крыму.
Во вторник глава государства посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
"До 2030 года должны быть созданы 99 модульных приемных отделений. На текущий момент уже построены 12 таких отделений, включая те, что мы увидим и сейчас. Еще 28 отделений завершим до конца текущего года", – сказал президент.
На сегодняшний день в России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи, добавил российский лидер.
Владимир Путин отметил самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, а также при ликвидации последствий атак вражеских беспилотников. Сотрудники скорой помощи непрерывно несут свою профессиональную вахту, ежедневно находятся на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей и первыми отвечают на просьбы о помощи, подчеркнул Путин.
Кроме того, президент отметил, что Россия производит большое количество медицинского оборудования, которое превосходит зарубежные аналоги.
Ранее Путин отметил необходимость
совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Глава государства подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь независимо от того, где они живут и работают.
