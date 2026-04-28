Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. До 2030 года в субъектах России должны быть созданы еще 99 модульных приемных отделений скорой помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия новых отделений скорой помощи в регионах, в том числе в Крыму.
Во вторник глава государства посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.

"До 2030 года должны быть созданы 99 модульных приемных отделений. На текущий момент уже построены 12 таких отделений, включая те, что мы увидим и сейчас. Еще 28 отделений завершим до конца текущего года", – сказал президент.

На сегодняшний день в России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи, добавил российский лидер.
Владимир Путин отметил самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, а также при ликвидации последствий атак вражеских беспилотников. Сотрудники скорой помощи непрерывно несут свою профессиональную вахту, ежедневно находятся на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей и первыми отвечают на просьбы о помощи, подчеркнул Путин.
Кроме того, президент отметил, что Россия производит большое количество медицинского оборудования, которое превосходит зарубежные аналоги.
Ранее Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Глава государства подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь независимо от того, где они живут и работают.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России создадут биологическую промышленную компанию
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе
 
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
17:30В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных
17:24Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму
17:13Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео
17:04Еще двоих погибших обнаружили в Бурятии после схода лавины
16:55Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствие
16:42Буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники
16:33Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России
16:26Что происходит в Туапсе после атаки ВСУ на нефтезавод
16:10"Это большое дело": Крым с радостью воспринял освобождение Бутягина
16:00В Крыму назначена врио главы минЖКХ
15:57В Туапсе на фоне пожара на НПЗ вышла из строя насосная станция
15:50Обстрелами ЗАЭС Киев испытывает судьбу
15:38ПСБ начислит бонусы крымчанам за перевод пенсии в банк
15:34ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+
15:11Трое взрослых и ребенок ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область
Лента новостейМолния