Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России

До 2030 года в субъектах России должны быть созданы еще 99 модульных приемных отделений скорой помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T17:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. До 2030 года в субъектах России должны быть созданы еще 99 модульных приемных отделений скорой помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия новых отделений скорой помощи в регионах, в том числе в Крыму.Во вторник глава государства посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.На сегодняшний день в России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи, добавил российский лидер.Владимир Путин отметил самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, а также при ликвидации последствий атак вражеских беспилотников. Сотрудники скорой помощи непрерывно несут свою профессиональную вахту, ежедневно находятся на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей и первыми отвечают на просьбы о помощи, подчеркнул Путин.Кроме того, президент отметил, что Россия производит большое количество медицинского оборудования, которое превосходит зарубежные аналоги.Ранее Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Глава государства подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь независимо от того, где они живут и работают.

