Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе

Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новую модульную приемную службы скорой медицинской помощи на базе Симферопольской городской клинической... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T17:51

2026-04-28T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новую модульную приемную службы скорой медицинской помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы № 7. Трансляция открытия велась в эфире телеканала "Россия 24". В свою очередь глава Крым Сергей Аксенов отметил неизменную помощь республике со стороны федерального центра и поблагодарил Минздрав РФ и лично президента страны."Вы всегда с нами, с крымчанами, в сложной ситуации. Спасибо за то, что вы у нас есть. Крым с вами", – заявил Аксенов.Как сообщила главврач Симферопольской городской клинической больницы No 7 Светлана Солдатенко, модульное отделение для оказания экстренной медицинской помощи жителям и гостям курортного региона – первое в Крыму.Предусмотрено также разделение поступающего потока по степени тяжести с минимизацией времени для начала оказания медицинской помощи за счет оптимизации логистики. Удобные световые ориентиры и элементы навигации делают движение по отделению предсказуемым и безопасным. Для медицинских работников применяется форма с системой визуальной идентификации."Благодаря этому пациент может быстро понять, кто ему оказывает медицинскую помощь, что уменьшает количество вопросов, снижает тревожность и повышает эффективность коммуникации. Маршрутизация пациентов, оснащение и обновление стандартизированных алгоритмов работы обеспечит возможность максимально оперативного оказания помощи в ситуациях, когда дорога каждая секунда", – продолжила Солдатенко.Она также подчеркнула, что новое отделение обеспечено всем необходимым современным оборудованием, на 90% - отечественным.Новые скоропомощные модульные приемные во вторник открыты также на базе Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове, республиканской клинической больницы имени М.И.Калинина в Донецке, городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге.Церемонию открытия новых отделений в регионах приурочили ко Дню работника скорой медицинской помощи. Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н.И.Пирогова, где по видеосвязи принял в ней участие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в КрымуВ Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременныхВ Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей

