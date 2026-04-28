Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новую модульную приемную службы скорой медицинской помощи на базе Симферопольской городской клинической... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T17:51
17:51 28.04.2026 (обновлено: 18:23 28.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новую модульную приемную службы скорой медицинской помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы № 7. Трансляция открытия велась в эфире телеканала "Россия 24".
"Сама республика постаралась – около 6 млн выделила, и свыше 500 млн рублей были направлены из федерального бюджета. Главное, чтобы люди почувствовали изменение качества… Те возможности, которые возникают, уверен, будут использоваться самым наилучшим образом на благо людей. Я знаю, что и местные власти уделяют этому большое внимание и значение", – сказал президент в ходе открытия новой приемной.
В свою очередь глава Крым Сергей Аксенов отметил неизменную помощь республике со стороны федерального центра и поблагодарил Минздрав РФ и лично президента страны.
"Вы всегда с нами, с крымчанами, в сложной ситуации. Спасибо за то, что вы у нас есть. Крым с вами", – заявил Аксенов.
Как сообщила главврач Симферопольской городской клинической больницы No 7 Светлана Солдатенко, модульное отделение для оказания экстренной медицинской помощи жителям и гостям курортного региона – первое в Крыму.
"Общая площадь приемного отделения почти две тысячи квадратных метров. Пропускная способность увеличивается до 150 человек в сутки. Внедрены современные практики взаимодействия догоспитальных и стационарных звеньев с единым медицинским информационным пространством и обеспечением бесшовной передачи данных от бригады скорой помощи в приемное отделение и в последующем – в саму медицинскую организацию", – рассказала она.
Предусмотрено также разделение поступающего потока по степени тяжести с минимизацией времени для начала оказания медицинской помощи за счет оптимизации логистики. Удобные световые ориентиры и элементы навигации делают движение по отделению предсказуемым и безопасным. Для медицинских работников применяется форма с системой визуальной идентификации.
"Благодаря этому пациент может быстро понять, кто ему оказывает медицинскую помощь, что уменьшает количество вопросов, снижает тревожность и повышает эффективность коммуникации. Маршрутизация пациентов, оснащение и обновление стандартизированных алгоритмов работы обеспечит возможность максимально оперативного оказания помощи в ситуациях, когда дорога каждая секунда", – продолжила Солдатенко.
Она также подчеркнула, что новое отделение обеспечено всем необходимым современным оборудованием, на 90% - отечественным.
Новые скоропомощные модульные приемные во вторник открыты также на базе Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове, республиканской клинической больницы имени М.И.Калинина в Донецке, городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге.
"Новые модульные отделения экстренной медицинской помощи призваны усилить это важное звено, повысить доступность и качество медицинской помощи. Это позволит спасти еще больше жизней. Отмечу, что данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом рассказывали мне, и могут использоваться как в экстренных случаях, так для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики", – подчеркнул президент в ходе их открытия.
Церемонию открытия новых отделений в регионах приурочили ко Дню работника скорой медицинской помощи. Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н.И.Пирогова, где по видеосвязи принял в ней участие.
