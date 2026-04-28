https://crimea.ria.ru/20260428/putin-napravil-na-mesto-likvidatsii-pozhara-v-tuapse-glavu-mchs-rossii-1155582212.html
Путин направил на место ликвидации пожара в Туапсе главу МЧС России
Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T14:38
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155582358_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_c541947f3ea8fb804fa859f7fcffb890.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП.Песков отметил, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций."Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", – констатировал он.В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна, сообщили ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Кубанью отработала ПВОВ Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боныПожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155582358_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_d24bcecf988089a7dc6f8f2085081d48.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, нпз, пожар, атаки всу, александр куренков, владимир путин (политик), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
