Путин направил на место ликвидации пожара в Туапсе главу МЧС России

Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП.Песков отметил, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций."Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", – констатировал он.В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна, сообщили ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

