Путин направил на место ликвидации пожара в Туапсе главу МЧС России - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Путин направил на место ликвидации пожара в Туапсе главу МЧС России
Путин направил на место ликвидации пожара в Туапсе главу МЧС России

Путин получил главе МЧС РФ направиться на место ликвидации пожара на НПЗ в Туапсе – Кремль

14:38 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП.
"Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов. По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий", – цитирует Пескова РИА Новости.
Песков отметил, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций.
"Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", – констатировал он.
В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна, сообщили ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и Кубанью отработала ПВО
В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
 
