Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что проект за время своего... РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что проект за время своего существования обрел собственные традиции и преданных поклонников.Россияне хорошо знают и любят песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за Победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины, отметил Путин.Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой, подчеркнул президент.Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" состоится 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. Исполнители из 15 стран мира споют известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что проект за время своего существования обрел собственные традиции и преданных поклонников.
"Рад приветствовать вас в Москве на Международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту". За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священна подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в приветствии российского лидера на сайте Кремля.
Россияне хорошо знают и любят песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за Победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины, отметил Путин.
Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой, подчеркнул президент.
"Рассчитываю, что "Дорога на Ялту" пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей, а популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать", - добавил глава государства.
Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" состоится 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. Исполнители из 15 стран мира споют известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
