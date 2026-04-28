Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что проект за время своего существования обрел собственные традиции и преданных поклонников. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T10:29

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что проект за время своего существования обрел собственные традиции и преданных поклонников.Россияне хорошо знают и любят песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за Победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины, отметил Путин.Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой, подчеркнул президент.Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" состоится 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. Исполнители из 15 стран мира споют известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

