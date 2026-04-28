Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму

В автопарке "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 343 автомобиля, оборудованных современной аппаратурой для... РИА Новости Крым, 28.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В автопарке "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 343 автомобиля, оборудованных современной аппаратурой для спасения жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Центра Эльдар Мемедла.Собеседник напомнил, что главная функция скорой помощи – прибытие в кратчайшие сроки на вызов, оказание пациенту помощи на месте, а также, при необходимости, эвакуация человека в реанимацию.По информации руководителя Центра в Крыму работают специализированные бригады: психиатрические, а также бригады реаниматологии и анестезиологии. Остальные общепрофильные – медработники обладают полнотой знаний и компетенций чтобы оказывать помощь в любой ситуации. В планах центра также введение бригад интенсивной терапии.Вместе с тем на базе Центра сформирована единая диспетчерская служба, которая на сегодня контролирует работу большинства станций. Их на полуострове семь – в Керчи, Евпатории, Феодосии, Красноперекопске, Джанкое и Симферополе. Кроме того, имеются 58 пунктов постоянного базирования, 41 из которых – современные модульные строения.Эльдар Мемедла сообщил, что в этом году ряды фельдшеров службы скорой медицинской помощи Крыма пополнят 56 выпускников медколледжей республики.28 апреля отмечается день работника скорой помощиРанее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи республиканского минздрава Лидия Прохасько сообщила, что в Крыму к высокому курортному сезону планируют перебросить бригады врачей скорой медицинской помощи на курорты из тех районов, где нагрузка традиционно меньше.Прошлым летом и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказывала, что во время пиковых нагрузок в курорты Крыма из других регионов республики перебрасывают медиков, и "они работают по 12 часов и меняются".

