Права детей, ветеранов и участников СВО: интервью с прокурором Севастополя

РИА Новости Крым, 28.04.2026

Прокуратура была и остается важнейшим инструментом защиты и восстановления социальных прав людей. О том, как эта функция надзорного ведомства выполняется в Севастополе, мы беседуем с прокурором города Андреем Шевцовым.- Андрей Юрьевич, прокуратура в сознании людей уже перестала носить только обвинительную функцию, сегодня за ведомством закрепилась репутация защитника нарушенных прав. Так ли это?- Вы совершенно правы. Визит к прокурору для многих людей является последней попыткой добиться справедливости. И имеющиеся правовые инструменты позволяют нам реально менять ситуацию к лучшему по каждому обоснованному обращению. Так что могу с уверенностью сказать, что правозащитная функция прокуратуры является одной из ведущих. Число обращений постоянно растет, и мы воспринимаем это как повышение доверия граждан. За прошлый год поступило свыше 28 тысяч обращений, и в этом году активность севастопольцев не снижается. Уже получено около 7 тысяч жалоб и заявлений.- Какие сферы требуют особой концентрации внимания?- В Севастополе, как и по всей стране, значительные усилия прокуратуры направляются на обеспечение соблюдения прав участников специальной военной операции и их семей. Для них установлены 24 региональные меры господдержки – помимо тех, которые предусмотрены на федеральной уровне и по линии Минобороны. Наиболее востребованными являются предоставление земельного участка в собственность бесплатно или выплата взамен денежной компенсации в размере 1 млн рублей, компенсация 50 % расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд и единовременная региональная выплата призванным и заключившим контракт.Предоставление всех положенных социальных гарантий и льгот – вопрос, который находится в зоне нашего постоянного внимания. Чтобы выполнять поставленные Родиной задачи, наши защитники должны чувствовать постоянную государственную поддержку и быть спокойными за благополучие близких.- С какими вопросами обращаются участники СВО и как часто?Прокуроры систематически проводят личные приемы участников СВО в филиале фонда "Защитники Отечества", в медучреждениях. Это позволяет точечно устранять сбои при осуществлении выплат, организации лечения, обучения, предоставления мер социальной поддержки. В прошлом году мы провели 48 таких встреч, приняв более 190 бойцов и членов их семей. Так, например, по итогам приемов восстановлены права детей военнослужащих на бесплатное питание и льготы в образовательных учреждениях. Такая практика продолжается и в 2026 году.Прокуроры помогли получить санаторно-курортное лечение, встать на учет для льготного предоставления земли, обеспечивали беспрепятственный доступ к объектам жилой инфраструктуры для инвалидов, вмешивались при проведении исполнительных действий. В 2025 году по результатам нашего вмешательства восстановлены права более 60 участников СВО и членов их семей на предоставление мер соцподдержки. В частности, на учет для бесплатного предоставления участка принята несовершеннолетняя дочь погибшего военнослужащего.- Какие механизмы используете на этом направлении?Прокуратура располагает широким спектром инструментов для ощутимой правовой защиты граждан, в том числе и данной категории. Некоторые вопросы, к примеру, удалось решить путем совершенствования нормативной базы.По инициативе прокуратуры города в 2023 – 2026 годах увеличено число региональных мер поддержки. В частности, расширен перечень граждан, получающих выплаты при заключении контракта. В круг лиц, имеющих право на меры поддержки, включены сотрудники Росгвардии – участники СВО. Появилась возможность получить денежную компенсацию взамен земельного участка. Дети участников СВО обеспечиваются бесплатным питанием в образовательных учреждениях. Родители участников СВО получили право на бесплатную юридическую помощь. По нашей же инициативе участники специальной военной операции принимаются в органах государственной власти и органах местного самоуправления во внеочередном порядке, для них предусмотрено квотирование рабочих мест.В июне 2025 года по законопроекту прокуратуры города расширен круг лиц, отнесенных к категории участников спецоперации. В него вошли те, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице России и территориях приграничных субъектов. В феврале 2026 года в Севастополе принят наш законопроект, устанавливающий дополнительные гарантии права на жилье для детей-сирот – участников СВО.- Приходилось ли защищать бойцов СВО от мошенников?- И самих участников спецоперации, и их семьи. На рассмотрении суда находится исковое заявление прокуратуры в интересах участника специальной военной операции к одному из банков об оспаривании кредитного договора. Как установлено при расследовании уголовного дела, злоумышленники заключили кредитный договор от его имени дистанционным способом, используя бывший номер его телефона, который не находился в его пользовании с момента окончания обучения в военном вузе и неоднократно передавался оператором мобильной связи третьим лицам.Удовлетворено исковое заявление прокурора о возвращении отцу погибшего участника СВО суммы неосновательного обогащения в размере 2,2 млн рублей. Пожилой мужчина, инвалид второй группы, стал жертвой дистанционного мошенничества. Под воздействием обмана он перевел деньги на чужой счет. Установлено, что счет принадлежит дропперу – жительнице Новосибирской области. Теперь она должна вернуть чужие средства. Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения.– А в 2026 году уже выявлялись нарушения?- Да, уже в этом году нами внесено 32 представления об устранении нарушений закона, касающихся прав участников СВО их семей в различных сферах. Опротестован 21 нормативный правовой акт работодателей, ограничивавший трудовые права бойцов и членов их семей. Кроме того, восстановлены права семьи военнослужащего на льготу по оплате услуг ЖКХ. Теперь и льгота назначена, и произведен перерасчет за прошлые месяцы.- А теперь давайте перейдем к другой теме. Защита прав и свобод детей всегда была одним из приоритетов для прокуратуры. Как в целом ведется эта работа?Пристальное внимание уделяется соблюдению всех прав и свобод детей. Например, образование. Принятыми мерами удалось увеличить бюджетное финансирование закупки учебников. Благодаря этому в 2025 году школьные библиотеки дополнительно пополнились учебной литературой на 236 млн рублей.Кроме того, восстановлены права детей-инвалидов на льготное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. Благодаря вмешательству прокуратуры 15 семей получили компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации на общую сумму почти 450 тыс. рублей.В поле зрения прокуратуры находились вопросы соблюдения прав многодетных семей на получение мер социальной поддержки. После нашего вмешательства в беззаявительном порядке в городе выдано более 1,3 тыс. удостоверений многодетной семьи нового образца.Особое беспокойство вызывает защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принятые совместно с Правительством города меры позволили в 2024-2025 годах обеспечить жильем 142 сироты.Работа продолжается. С использованием эскроу-счетов для лиц этой категории приобретены 23 квартиры в строящемся многоквартирном доме. Срок выдачи квартир по контракту наступает в нынешнем году.С учетом внесенных прокуратурой предложений бюджетное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот в 2026 году увеличено на 52 % и составило более 450 млн рублей. В текущем году собственные квартиры уже обрели пять сирот. Еще 10 человек получили сертификаты на сумму 6,6 млн рублей каждый для самостоятельного приобретения жилья. Всего планируется в течение года обеспечить жилплощадью 71 севастопольца этой категории.- Впереди – лето, самый долгожданный для детей и их родителей сезон, когда можно отдохнуть и укрепить здоровье. Проводятся ли в Севастополе прокурорские проверки в сфере детского отдыха?Конечно, вопросам обеспечения безопасности детей в каникулы уделяется повышенное внимание, проверки проводятся ежегодно. В минувшем году по итогам прокурорских проверок в городе пресечена деятельность нескольких нелегальных организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности. Они работали без документов, с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Их работа прекращена, собственники оштрафованы на общую сумму 1 млн рублей.Хотелось бы обратиться к родителям: внимательно выбирайте места для отдыха своих детей и не направляйте их в заведения, не внушающие доверия. В Севастополе достаточно официальных лагерей и санаториев. Летом 2025 года работали 17 организаций отдыха и оздоровления детей. Все они внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Севастополя, который ведется Депобразования и размещен на официальном сайте.Отдых севастопольских детей был организован в государственных оздоровительных лагерях, 14 пришкольных лагерях, а также в частном детском оздоровительном лагере и ряде организаций, расположенных в Крыму. Всего за бюджетные средства оздоровилось более 6,7 тыс. ребят, в том числе более 2,8 тыс. детей участников СВО.Впереди – новый сезон каникул. Безусловно, он пройдет под пристальным нашим вниманием.- А как работники прокуратуры защищают интересы старшего поколения?Прокуратура реагирует на нарушения прав граждан на пенсионное и социальное обеспечение, бездействие органов государственной власти при осуществлении выплат и предоставлении мер социальной поддержки пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.К примеру, по иску прокуратуры города в интересах местной жительницы 1930 года рождения установлен факт ее трудовой деятельности в тылу в годы Великой Отечественной войны, предоставлен статус ветерана, соответствующие льготы и гарантии.Под постоянным надзором прокуратуры находится соблюдение жилищных прав ветеранов. В 2025 году органы исполнительной власти города предоставили жилые помещения трем ветеранам Великой Отечественной войны. На тот момент все лица указанной категории были обеспечены жильем. В 2026 году на учет для предоставления жилого помещения поставлена еще одна пожилая женщина, награжденная знаком "Житель осажденного Севастополя". Сейчас ей уже выделена единовременная денежная выплата в размере свыше 6,3 млн рублей для улучшения жилищных условий.

