https://crimea.ria.ru/20260428/pozhar-na-rynke-v-feodosii-potushili-1155598568.html

Пожар на рынке в Феодосии потушили

Пожар на рынке в Феодосии ликвидировали спустя 1,5 часа после получения сообщения о задымлении. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.04.2026

феодосия

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пожар на рынке в Феодосии ликвидировали спустя 1,5 часа после получения сообщения о задымлении. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Пожар произошел по улице Крымская – горел магазин канцтоваров. По прибытию спасателей огнем было охвачено было 49 квадратных метров площади магазина, рассказали в МЧС. Огонь быстро распространялся и охватил крышу соседнего торгового помещения. Из-за высокой горючей нагрузки существовала угроза распространения огня, однако благодаря оперативным действиям сотрудников спасательного ведомства возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров.Накануне сообщалось, что в одном из сел Нижнегорского района Крыма загорелся гараж с припаркованной внутри иномаркой. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

