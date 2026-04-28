Пожар на рынке в Феодосии потушили
Пожар на рынке в Феодосии ликвидировали спустя 1,5 часа после получения сообщения о задымлении. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пожар на рынке в Феодосии ликвидировали спустя 1,5 часа после получения сообщения о задымлении. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Пожар произошел по улице Крымская – горел магазин канцтоваров. По прибытию спасателей огнем было охвачено было 49 квадратных метров площади магазина, рассказали в МЧС. Огонь быстро распространялся и охватил крышу соседнего торгового помещения. Из-за высокой горючей нагрузки существовала угроза распространения огня, однако благодаря оперативным действиям сотрудников спасательного ведомства возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров.Накануне сообщалось, что в одном из сел Нижнегорского района Крыма загорелся гараж с припаркованной внутри иномаркой. Причину возгорания предстоит установить экспертам.
21:52 28.04.2026 (обновлено: 22:01 28.04.2026)