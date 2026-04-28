Пожар на НПЗ в Туапсе - что с качеством воздуха - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Пожар на НПЗ в Туапсе - что с качеством воздуха
Из-за пожара на НПЗ в Туапсе в атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Об этом предупредили... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T14:25
туапсе
краснодарский край
атаки всу
нпз
пожар
роспотребнадзор
качество воздуха
новости
14:25 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Из-за пожара на НПЗ в Туапсе в атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края.
Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения.
"Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в городе.
По информации министерства здравоохранения региона, с ночи 28 апреля ни одного случая обращения в медучреждения с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами не зафиксировано.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призвали жителей оставаться в помещениях и не открывать окна. В случае недомогания (появились признаки одышки, кашель, обострились хронические заболевания) необходимо обратиться к врачу в ближайшее медицинское учреждение.
