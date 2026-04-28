https://crimea.ria.ru/20260428/pozhar-na-npz-v-tuapse---chto-s-kachestvom-vozdukha-1155581805.html

Пожар на НПЗ в Туапсе - что с качеством воздуха

Пожар на НПЗ в Туапсе - что с качеством воздуха - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Пожар на НПЗ в Туапсе - что с качеством воздуха

Из-за пожара на НПЗ в Туапсе в атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Об этом предупредили... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T14:25

2026-04-28T14:25

2026-04-28T14:25

туапсе

краснодарский край

атаки всу

нпз

пожар

роспотребнадзор

качество воздуха

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Из-за пожара на НПЗ в Туапсе в атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края.Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения.Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в городе. По информации министерства здравоохранения региона, с ночи 28 апреля ни одного случая обращения в медучреждения с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами не зафиксировано.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призвали жителей оставаться в помещениях и не открывать окна. В случае недомогания (появились признаки одышки, кашель, обострились хронические заболевания) необходимо обратиться к врачу в ближайшее медицинское учреждение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

туапсе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, атаки всу, нпз, пожар, роспотребнадзор, качество воздуха, новости