Педагоги из Мелитополя ознакомились с работой школ Крыма

2026-04-28T08:59

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Педагоги из мелитопольской школы №15 – самой крупной в Запорожской области – посетили общеобразовательные учреждения Крыма для обмена опытом и налаживания сотрудничества. Об этом РИА Новости Крым сообщила депутат Государственного совета Крыма Анастасия Прядко.Мелитопольские педагоги во главе с директором Натальей Вагеник накануне посетили Лицей Крымской весны и ознакомились с порядком организации работы кадетских классов в симферопольских школах №7 и №28 Симферополя.Во вторник педагоги примут участие в ежегодном кадетском балу в ялтинской школе№11.Визит гостей организован депутатами крымского парламента Анастасией Прядко и Алексеем Тихомировым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

