Пассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человек
авиакатастрофа
крушение самолета
происшествия
новости
в мире
африка
самолет
судан
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет Cessna разбился недалеко от столицы Южного Судана Джубы, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает кенийское издание Eastafrican.Потерпевший крушение самолет был зарегистрирован в Кении и принадлежал компании CityLink Aviation. На борту находились пилот и 13 пассажиров, в том числе двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.Самолет вылетел из аэропорта города Йеи в Джубу, после 30 минут полета с ним была потеряна связь.По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала плохая видимость, связанная с неблагоприятными погодными условиями.
В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли по меньшей мере 14 человек
07:16 28.04.2026 (обновлено: 07:18 28.04.2026)