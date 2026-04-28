Пассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человек - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Пассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человек
Пассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человек
2026-04-28T07:16
2026-04-28T07:18
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет Cessna разбился недалеко от столицы Южного Судана Джубы, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает кенийское издание Eastafrican.Потерпевший крушение самолет был зарегистрирован в Кении и принадлежал компании CityLink Aviation. На борту находились пилот и 13 пассажиров, в том числе двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.Самолет вылетел из аэропорта города Йеи в Джубу, после 30 минут полета с ним была потеряна связь.По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала плохая видимость, связанная с неблагоприятными погодными условиями.
В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли по меньшей мере 14 человек

07:16 28.04.2026 (обновлено: 07:18 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет Cessna разбился недалеко от столицы Южного Судана Джубы, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает кенийское издание Eastafrican.
"Самолет Cessna потерпел крушение на окраине Джубы, в результате чего погибли 14 человек, находившихся на борту", - говорится в сообщении.
Потерпевший крушение самолет был зарегистрирован в Кении и принадлежал компании CityLink Aviation. На борту находились пилот и 13 пассажиров, в том числе двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.
Самолет вылетел из аэропорта города Йеи в Джубу, после 30 минут полета с ним была потеряна связь.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала плохая видимость, связанная с неблагоприятными погодными условиями.
