https://crimea.ria.ru/20260428/parad-na-den-pobedy-sostoitsya---kreml-1155576390.html
Парад на День Победы состоится - Кремль
Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146212727_128:300:3235:2048_1920x0_80_0_0_4a76160cc31db2a39112f3257c96d4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Имена гостей пока держат в секрете.В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146212727_16:396:2216:2046_1920x0_80_0_0_d4947decb27022796d2569fa5ba7f22e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кремль: парад на День Победы состоится
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли 9 мая на Красной площади традиционный парад ко Дню Победы.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил
, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Имена гостей пока держат в секрете.
В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.