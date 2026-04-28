Парад на День Победы состоится - Кремль

Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T12:37

парад

дмитрий песков

кремль

день победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Имена гостей пока держат в секрете.В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств.

