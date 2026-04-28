Рейтинг@Mail.ru
Парад на День Победы состоится - Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/parad-na-den-pobedy-sostoitsya---kreml-1155576390.html
Парад на День Победы состоится - Кремль
Парад на День Победы состоится - Кремль
Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.04.2026
парад
новости
дмитрий песков
кремль
день победы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146212727_128:300:3235:2048_1920x0_80_0_0_4a76160cc31db2a39112f3257c96d4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Имена гостей пока держат в секрете.В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146212727_16:396:2216:2046_1920x0_80_0_0_d4947decb27022796d2569fa5ba7f22e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:37 28.04.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПарад Победы в Москве
Парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли 9 мая на Красной площади традиционный парад ко Дню Победы.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Имена гостей пока держат в секрете.
В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПарадНовостиДмитрий ПесковКремльДень Победы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
