Падение в две пропасти: в Крыму оценили резкий рост госдолга Украины

Украина одновременно падает в две пропасти – долговую и демографическую, а новый транш от ЕС в 90 миллиардов евро на продолжение конфликта лишь ускорит это... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T12:55

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина одновременно падает в две пропасти – долговую и демографическую, а новый транш от ЕС в 90 миллиардов евро на продолжение конфликта лишь ускорит это падение. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Украинский экономист Олег Белинский ранее подсчитал, что государственный долг страны с 2010 года по сегодняшний день вырос в восемь раз. По его оценке, каждый украинец должен странам Запада более 7200 долларов.Для сравнения эксперт привела динамику роста госдолга Украины до прихода к власти Зеленского. Так, за 10 лет он вырос вдвое - с 1 тысячи до 2 тысяч долларов."То есть Украина, падая в долговую яму, еще и увеличивает скорость своего падения", - констатировала социолог.При этом с такой же скоростью, но только не падают, а растут цены, отметила она. Так, с начала специальной военной операции, когда Киев стал исполнять отведенную ему Западом роль не только "антиРоссии", но и военного полигона, стоимость продуктов питания выросла почти на 75%, топлива – на 98%, электроэнергии – на 178%.На этом фоне резко снижается соотношение украинского золотовалютного запаса к госдолгу. Если Зеленский получил страну, в которой это соотношение составляло 54,2%, то довел ее до соотношения 34,6%, указала Киселева.Несмотря на эти тенденции, никакой революционной ситуации на Украине не наблюдается, отметила она.

