Ошеломляющая цифра: сколько каждый украинец должен странам Запада

2026-04-28T10:09

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Государственный долг Украины с 2010 года по сегодняшний день вырос в восемь раз, каждый житель страны должен странам Запада более 7200 долларов. К таким выводам пришел киевский экономист Олег Белинский, долгое время работавший в департаменте госдолга минфина Украины.Эти цифры означают, что долг на одного жителя равняется примерно 1,2-1,3 его годовой зарплаты."Другими словами, среднему украинцу нужно больше года работы, чтобы условно покрыть свою часть государственного долга", - констатировал экономист.Для сравнения эксперт привел соседние с Украиной Польшу и Румынию, где госдолг в перерасчете на одного человека составляет от 0,6 до 0,8 годовой зарплаты гражданина.В итоге Украина уже находится на уровне более одного года работы, то есть в зоне повышенной долговой нагрузки, указал Белинский. К тому же, госдолг Украины растет значительно более быстрыми темпами, чем в Восточной Европе.Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 213,3 миллиарда долларов. Это почти на 30% больше, чем на конец 2024 года.

