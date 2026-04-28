Обстрелами ЗАЭС Киев испытывает судьбу

2026-04-28T15:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, киевский режим испытывает судьбу. Однако атомный объект управляется и принадлежит России, поэтому Украина ничего не добьется. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"."Конечно, киевский режим сегодня играет с огнем – с Запорожской АЭС, он испытывает судьбу, обстреливая объект. Но Украина не справится с ЗАЭС. Сегодня Запорожье – это субъект РФ", - заявил Онищенко.По словам академика РАН, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году мир сделал огромные выводы, изменив подход к ядерной безопасности. Сегодня Россия строит за рубежом 36 энергоблоков высокой надежности и устойчивости. Наибольший из них возводится в Турции.Как накануне заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, надеясь поиграть на нервах западных спонсоров."Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", - сказала дипломат.27 апреля сообщалось, что сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха.7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.

