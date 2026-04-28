Обстрелами ЗАЭС Киев испытывает судьбу - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Обстрелами ЗАЭС Киев испытывает судьбу
Обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, киевский режим испытывает судьбу. Однако атомный объект управляется и принадлежит России, поэтому Украина ничего РИА Новости Крым, 28.04.2026
15:50 28.04.2026
 
© Telegram-канал администрации ЗАЭСПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, киевский режим испытывает судьбу. Однако атомный объект управляется и принадлежит России, поэтому Украина ничего не добьется. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
"Конечно, киевский режим сегодня играет с огнем – с Запорожской АЭС, он испытывает судьбу, обстреливая объект. Но Украина не справится с ЗАЭС. Сегодня Запорожье – это субъект РФ", - заявил Онищенко.
По словам академика РАН, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году мир сделал огромные выводы, изменив подход к ядерной безопасности. Сегодня Россия строит за рубежом 36 энергоблоков высокой надежности и устойчивости. Наибольший из них возводится в Турции.
"После чернобыльской трагедии сделаны значительные выводы в строительстве. Даже если на современный энергоблок упадет самолет весом в 100 тонн и взорвется, тело ядерной установки не будет разрушено. Он не будет представлять угрозы", - пояснил Онищенко.
Как накануне заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, надеясь поиграть на нервах западных спонсоров.
"Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", - сказала дипломат.
27 апреля сообщалось, что сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха.
7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
 
