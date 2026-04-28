Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео
Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео
В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, после которой произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T17:13
2026-04-28T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, после которой произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.Пожар на НПЗ случился в ночь на вторник, 28 апреля, из-за падения обломков беспилотников. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу.Как отметил прибывший на место ЧС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях. Он назвал ситуацию непростой, но контролируемой.С учетом оперативной обстановки наращивается группировка спасательных отрядов и спецтехники.Подробнее читайте по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
видео, туапсе, пожар, нпз, атаки всу, вениамин кондратьев, происшествия
Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео

Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео властей

17:13 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, после которой произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Пожар на НПЗ случился в ночь на вторник, 28 апреля, из-за падения обломков беспилотников. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу.
Как отметил прибывший на место ЧС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях. Он назвал ситуацию непростой, но контролируемой.
С учетом оперативной обстановки наращивается группировка спасательных отрядов и спецтехники.
