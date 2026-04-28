ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+
15:34 28.04.2026 (обновлено: 15:46 28.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Об этом со ссылкой на эмиратское информационное госагентство WAM пишет РИА Новости.
"Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года", – говорится в сообщении.
ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Ливия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.
По информации МИД РФ, на долю этих государств приходится до 80 % разведанных запасов нефти.
