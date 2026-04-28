Новости Туапсе: из-за пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов
В Туапсе из-за масштабного пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 28.04.2026
09:31 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе из-за масштабного пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.
"Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ. На данный момент его тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники, - сообщил губернатор. - Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация".
В ближайшее время группировку дополнительно увеличат, добавил он.
Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6.
