https://crimea.ria.ru/20260428/novosti-svo-poteri-ukrainy-rastut-na-vsekh-liniyakh-fronta-1155577028.html

Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта

ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли еще 1 070 военных за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны во вторник. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T12:46

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155344695_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_972e31b967c151fcf8dcabd28790404f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли еще 1 070 военных за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны во вторник.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 150 боевиков, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 190 человек, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 130 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей, два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, украинские вооруженные формирования потеряли до 300 боевиков, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 260 военных ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 украинских неонацистов, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 447 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 642 орудия полевой артиллерии и минометов, 60 318 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика