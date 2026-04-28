Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта
Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта
ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли еще 1 070 военных за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны во вторник. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T12:46
2026-04-28T12:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли еще 1 070 военных за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны во вторник.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 150 боевиков, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 190 человек, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 130 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей, два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, украинские вооруженные формирования потеряли до 300 боевиков, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 260 военных ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 украинских неонацистов, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 447 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 642 орудия полевой артиллерии и минометов, 60 318 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта перешли под контроль армии РоссииКогда закончится СВОМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта

ВСУ потеряли еще 1070 боевиков за сутки боев на всех фронтах спецоперации

12:46 28.04.2026 (обновлено: 12:58 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли еще 1 070 военных за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны во вторник.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 28 апреля 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 28 апреля 2026
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 150 боевиков, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 190 человек, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.
"Южная" группировка войск ликвидировала свыше 130 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей, два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, украинские вооруженные формирования потеряли до 300 боевиков, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 260 военных ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 украинских неонацистов, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки, хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 447 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 642 орудия полевой артиллерии и минометов, 60 318 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
14:07Мишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущем
13:38Запад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов
13:28ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму
13:27Действие военного положения на Украине продлено
13:17Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве
13:06Разрушение иранской АЭС может привести ко второму Чернобылю - Онищенко
12:55Падение в две пропасти: в Крыму оценили резкий рост госдолга Украины
12:46Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта
12:37Парад на День Победы состоится - Кремль
12:30На севере Крыма проведут контролируемый подрыв боеприпасов
12:21Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии
12:11ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму
12:07Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человек
11:45Рейд в Севастополе открыли
11:41Враг атакует Севастополь: сбиты две воздушные цели
11:34Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
11:26Турцию снова трясет – что известно
11:20Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
11:16Воздушная тревога в Севастополе отменена
