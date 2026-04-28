Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты еще три беспилотника - РИА Новости Крым, 28.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260428/novaya-ataka-vsu-na-sevastopol-sbity-esche-tri-bespilotnika--1155565166.html
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты еще три беспилотника
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты еще три беспилотника - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты еще три беспилотника
Еще три воздушных цели сбили над Севастополем при отражении массированной атаки ВСУ на город. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T06:04
2026-04-28T06:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Еще три воздушных цели сбили над Севастополем при отражении массированной атаки ВСУ на город. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. В районе Любимовки средствами РЭБ на дорогу был посажен дрон, поврежден осколками один автомобиль. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. Работала ПВО.В этот раз, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, крым, новости сво
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты еще три беспилотника

Над Севастополем в ночь на вторник сбили еще три беспилотника

06:04 28.04.2026 (обновлено: 06:13 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Еще три воздушных цели сбили над Севастополем при отражении массированной атаки ВСУ на город. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. В районе Любимовки средствами РЭБ на дорогу был посажен дрон, поврежден осколками один автомобиль. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. Работала ПВО.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе", - написал губернатор в 00:33.

В этот раз, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
