Нефтезавод загорелся в Туапсе после атаки ВСУ

Краснодарский край в ночь на вторник оказался под ударом украинских беспилотников. В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T05:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на вторник оказался под ударом украинских беспилотников. В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Возгорание тушат 122 специалиста и 39 единиц техники.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

