https://crimea.ria.ru/20260428/neftebaza-zagorelas-v-tuapse-posle-ataki-vsu-1155565083.html
Нефтезавод загорелся в Туапсе после атаки ВСУ
Краснодарский край в ночь на вторник оказался под ударом украинских беспилотников. В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T05:59
2026-04-28T06:16
туапсе
краснодарский край
атаки всу
кубань
нефтезавод
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/85/1114608583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36ab31f30d339ad1ff0dad8e1c94fc26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на вторник оказался под ударом украинских беспилотников. В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Возгорание тушат 122 специалиста и 39 единиц техники.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/85/1114608583_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4e56e64c5fd14de0aad110f0b01c711.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Туапсе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе после падения беспилотника ВСУ
05:59 28.04.2026 (обновлено: 06:16 28.04.2026)