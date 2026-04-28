Нефтезавод загорелся в Туапсе после атаки ВСУ
Нефтезавод загорелся в Туапсе после атаки ВСУ
Краснодарский край в ночь на вторник оказался под ударом украинских беспилотников. В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Туапсе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе после падения беспилотника ВСУ

05:59 28.04.2026 (обновлено: 06:16 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на вторник оказался под ударом украинских беспилотников. В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Возгорание тушат 122 специалиста и 39 единиц техники.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.
