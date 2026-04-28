Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России
В вузах России ежегодно выделяется свыше 600 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском... РИА Новости Крым, 28.04.2026
Более 600 тысяч бюджетных мест выделяется в вузах России ежегодно – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В вузах России ежегодно выделяется свыше 600 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне общества "Знание. Первые".
"В университетах формируем условия, чтобы их выпускники были специалистами с навыками критического мышления, умением обращаться с информацией, вести научный поиск и действовать в команде. Каждый год в вузах у нас в стране выделяется более 600 тысяч бюджетных, то есть бесплатных, мест", - цитирует РИА Новости главу правительства.
По его словам, упор делается на то, чтобы вузы, прежде всего региональные, были задействованы в решении задач научно-технологического и социально-экономического развития страны, а выпускники становились бы более конкурентоспособными на рынке труда.
Мишустин также отметил, что в экономику России нужно привлечь свыше 12 миллионов работников до 2032 года. Больше всего в специалистах нуждаются обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение, сфера информации и связи.
"И конечно, большой спрос на выпускников вузов и колледжей по таким направлениям подготовки, как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика и многие другие. Они крайне востребованы для реализации национальных проектов технологического лидерства", - добавил премьер-министр.
