Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России

В вузах России ежегодно выделяется свыше 600 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T16:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В вузах России ежегодно выделяется свыше 600 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне общества "Знание. Первые".По его словам, упор делается на то, чтобы вузы, прежде всего региональные, были задействованы в решении задач научно-технологического и социально-экономического развития страны, а выпускники становились бы более конкурентоспособными на рынке труда.Мишустин также отметил, что в экономику России нужно привлечь свыше 12 миллионов работников до 2032 года. Больше всего в специалистах нуждаются обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение, сфера информации и связи."И конечно, большой спрос на выпускников вузов и колледжей по таким направлениям подготовки, как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика и многие другие. Они крайне востребованы для реализации национальных проектов технологического лидерства", - добавил премьер-министр.

