Настоящее искусство: Аксенов поприветствовал участников фестиваля "Дорога на Ялту"

2026-04-28T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Песни военных лет сегодня звучат с особой силой. Современный российский солдат также как его деды и прадеды сражается с нацизмом на родной земле. Такие приветственные слова направил глава Крыма Сергей Аксенов участникам Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту".По его словам, искусство – вне времени и всегда преодолевает любые преграды. Аксенов подчеркнул, что сегодня наши воины, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, освобождают русскую землю. И песни военных лет сейчас звучат с особой силой."Они несут в себе мощную энергию победы добра над злом, правды над ложью. "Дорога на Ялту" – это часть пути к нашей общей победе. Огромное спасибо музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства и, конечно, организаторам фестиваля. Особые слова благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко", – добавил глава Крыма.Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что проект за время своего существования обрел собственные традиции и преданных поклонников.Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве.Исполнители из 15 стран мира споют известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. Зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены – Ютой, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Игорем Петренко, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным, Анной Ковальчук, Александром Олешко и другими.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ, Правительства Республики Крым.

