Над Крымом и Кубанью отработала ПВО

2026-04-28T07:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников, сообщили в Минобороны.Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. В районе Любимовки средствами РЭБ на дорогу был посажен дрон, поврежден осколками один автомобиль. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. После полуночи над городом сбили еще три воздушных цели.В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

