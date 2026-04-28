Над Крымом и Кубанью отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников,... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T07:31
2026-04-28T07:34
Над Крымом и еще пятью регионами России уничтожили 186 беспилотников

07:31 28.04.2026 (обновлено: 07:34 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей", - сказано в сообщении.
Вечером в понедельник над Севастополем уничтожили 14 вражеских беспилотников. В районе Любимовки средствами РЭБ на дорогу был посажен дрон, поврежден осколками один автомобиль. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки. Ночью воздушная тревога в регионе объявлялась дважды. После полуночи над городом сбили еще три воздушных цели.
В Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
