https://crimea.ria.ru/20260428/nad-krymom-i-esche-dvumya-rossiyskimi-regionami-likvidirovali-22-bespilotnika-1155597783.html

Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T20:19

новости крыма

крым

черное море

белгородская область

курская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря, а также еще над двумя областями страны ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской и Курской областей.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников. Три волны атаки отразили в Севастополе.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

