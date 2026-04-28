Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
2026-04-28T20:19
2026-04-28T20:27
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря, а также еще над двумя областями страны ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской и Курской областей.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников. Три волны атаки отразили в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствиеВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР
Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника

20:19 28.04.2026 (обновлено: 20:27 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря, а также еще над двумя областями страны ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской и Курской областей.
Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников. Три волны атаки отразили в Севастополе.
Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствие
ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР
 
22:03Путин собрал совещание по вопросам безопасности
21:52Пожар на рынке в Феодосии потушили
21:38В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
21:23В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
21:07Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
20:41В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
20:23В Феодосии горит "Крымский рынок"
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
19:28"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
19:05Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
18:48В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
18:40Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
Лента новостейМолния