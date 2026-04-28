Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря, а также еще над двумя областями страны ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской и Курской областей.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников. Три волны атаки отразили в Севастополе.
20:19 28.04.2026 (обновлено: 20:27 28.04.2026)