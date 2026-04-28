https://crimea.ria.ru/20260428/na-ukraine-khotyat-nakazyvat-lyudey-za-ukrainfobiyu-k-chemu-eto-privedet-1155584706.html
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет - РИА Новости Крым, 28.04.2026
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T19:39
2026-04-28T19:39
2026-04-28T19:39
украина
новости
верховная рада украины
дмитрий белик
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_0:0:1339:753_1920x0_80_0_0_68871b4669affa13851a57c306369a38.png
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с политикой киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.С инициативой ввести уголовную ответственность за "украинофобию" ранее выступил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. По его словам, "украинцам в Украине" нужна защита от "унижений и информационных атак во время войны". В украинском законодательстве несколько лет назад было введено понятие "украинофобия", однако, по словам нардепа, "четкого наказания" за ее проявление на данный момент нет.По словам депутата Госдумы, введение термина "украинофобия" служит лишь оправданием для нарушения прав и свобод граждан, что в условиях текущей политической ситуации на Украине наблюдается сплошь и рядом.По мнению Белика, эти действия киевских политиков во многом направлены на отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на УкраинеГитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной радыЗаставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_41:0:1192:863_1920x0_80_0_0_7f29281d76eabbe439cb9cc6742c6d88.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, верховная рада украины, дмитрий белик
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
Для чего на Украине хотят ввести наказание за "украинофобию" – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с политикой киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
С инициативой ввести уголовную ответственность за "украинофобию" ранее выступил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. По его словам, "украинцам в Украине" нужна защита от "унижений и информационных атак во время войны". В украинском законодательстве несколько лет назад было введено понятие "украинофобия", однако, по словам нардепа, "четкого наказания" за ее проявление на данный момент нет.
"Такое решение украинских властей является еще одним шагом к ужесточению репрессий против граждан, выражающих несогласие с официальной политикой или использующих русский язык. Ношение георгиевской ленточки в этой стране давно рассматривается как преступление. И данная инициатива также направлена на то, чтобы заглушить голоса несогласных и запугать людей, оказать на них давление", - сказал Белик.
По словам депутата Госдумы, введение термина "украинофобия" служит лишь оправданием для нарушения прав и свобод граждан, что в условиях текущей политической ситуации на Украине наблюдается сплошь и рядом.
"Вместо того, чтобы решать насущные проблемы, с которыми сталкивается общество в погрязшей в хаосе Украине, киевский режим активно борется с памятниками и переименовывает улицы, тратя на это значительные средства", - отметил парламентарий.
По мнению Белика, эти действия киевских политиков во многом направлены на отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
