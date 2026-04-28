На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет - РИА Новости Крым, 28.04.2026
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T19:39
2026-04-28T19:39
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с политикой киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.С инициативой ввести уголовную ответственность за "украинофобию" ранее выступил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. По его словам, "украинцам в Украине" нужна защита от "унижений и информационных атак во время войны". В украинском законодательстве несколько лет назад было введено понятие "украинофобия", однако, по словам нардепа, "четкого наказания" за ее проявление на данный момент нет.По словам депутата Госдумы, введение термина "украинофобия" служит лишь оправданием для нарушения прав и свобод граждан, что в условиях текущей политической ситуации на Украине наблюдается сплошь и рядом.По мнению Белика, эти действия киевских политиков во многом направлены на отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на УкраинеГитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной радыЗаставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине
украина
На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет

Для чего на Украине хотят ввести наказание за "украинофобию" – мнение

19:39 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с политикой киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
С инициативой ввести уголовную ответственность за "украинофобию" ранее выступил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. По его словам, "украинцам в Украине" нужна защита от "унижений и информационных атак во время войны". В украинском законодательстве несколько лет назад было введено понятие "украинофобия", однако, по словам нардепа, "четкого наказания" за ее проявление на данный момент нет.
"Такое решение украинских властей является еще одним шагом к ужесточению репрессий против граждан, выражающих несогласие с официальной политикой или использующих русский язык. Ношение георгиевской ленточки в этой стране давно рассматривается как преступление. И данная инициатива также направлена на то, чтобы заглушить голоса несогласных и запугать людей, оказать на них давление", - сказал Белик.
По словам депутата Госдумы, введение термина "украинофобия" служит лишь оправданием для нарушения прав и свобод граждан, что в условиях текущей политической ситуации на Украине наблюдается сплошь и рядом.
"Вместо того, чтобы решать насущные проблемы, с которыми сталкивается общество в погрязшей в хаосе Украине, киевский режим активно борется с памятниками и переименовывает улицы, тратя на это значительные средства", - отметил парламентарий.
По мнению Белика, эти действия киевских политиков во многом направлены на отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
Гитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады
Заставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
19:28"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
19:05Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
18:48В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
18:40Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
17:30В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных
17:24Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму
17:13Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео
17:04Еще двоих погибших обнаружили в Бурятии после схода лавины
16:55Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствие
16:42Буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники
16:33Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России
Лента новостейМолния