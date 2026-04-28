На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет

2026-04-28T19:39

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение на Украине уголовного наказания за "украинофобию" является очередным шагом к ужесточению репрессий против русскоязычных граждан и всех несогласных с политикой киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.С инициативой ввести уголовную ответственность за "украинофобию" ранее выступил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. По его словам, "украинцам в Украине" нужна защита от "унижений и информационных атак во время войны". В украинском законодательстве несколько лет назад было введено понятие "украинофобия", однако, по словам нардепа, "четкого наказания" за ее проявление на данный момент нет.По словам депутата Госдумы, введение термина "украинофобия" служит лишь оправданием для нарушения прав и свобод граждан, что в условиях текущей политической ситуации на Украине наблюдается сплошь и рядом.По мнению Белика, эти действия киевских политиков во многом направлены на отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.

