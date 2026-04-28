https://crimea.ria.ru/20260428/na-mayskie-prazdniki-v-krymu-usilyat-kontrol-za-kassovymi-apparatami-1155553930.html

На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами

2026-04-28T07:19

федеральная налоговая служба (фнс)

новости крыма

крым

торговля

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110011/00/1100110098_0:184:2891:1810_1920x0_80_0_0_88b879ec7516a0764613780cbf2b3293.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по региону.В налоговой подчеркнули, что вопрос кассира к покупателю: "Нужен Вам кассовый чек или нет?" является некорректным. Ведь для подтверждения расчета продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или цифровом формате. Электронный чек выдается на бумаге, также он может быть отправлен на электронную почту или сообщением на телефон."В настоящее время пользователь ККТ имеет возможность бесплатно предоставить покупателю кассовый чек в электронной форме с использованием, в том числе, "Личного кабинета покупателя" в мобильном приложении продавца либо с помощью различных мессенджеров", – пояснили в ведомстве.Важно, что если покупатель до момента проведения расчета не предоставит продавцу абонентский номер или адрес электронной почты, на который может быть направлен кассовый чек, продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумаге. Такой порядок должен быть соблюден при молчании покупателя во время расчета или при отказе от кассового чека, добавили в налоговой.Проверить чек на подлинность можно с помощью мобильного приложения ФНС России "Проверка чеков" или на официальном сайте ФНС России при помощи сервиса "Проверка чека ФНС России".Ранее в ФНС по Крыму сообщили, что срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля. В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

