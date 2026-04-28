На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами - РИА Новости Крым, 28.04.2026
На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами
На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами - РИА Новости Крым, 28.04.2026
На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами
В Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщили в пресс-службе Управления... РИА Новости Крым, 28.04.2026
федеральная налоговая служба (фнс)
новости крыма
крым
торговля
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по региону.В налоговой подчеркнули, что вопрос кассира к покупателю: "Нужен Вам кассовый чек или нет?" является некорректным. Ведь для подтверждения расчета продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или цифровом формате. Электронный чек выдается на бумаге, также он может быть отправлен на электронную почту или сообщением на телефон."В настоящее время пользователь ККТ имеет возможность бесплатно предоставить покупателю кассовый чек в электронной форме с использованием, в том числе, "Личного кабинета покупателя" в мобильном приложении продавца либо с помощью различных мессенджеров", – пояснили в ведомстве.Важно, что если покупатель до момента проведения расчета не предоставит продавцу абонентский номер или адрес электронной почты, на который может быть направлен кассовый чек, продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумаге. Такой порядок должен быть соблюден при молчании покупателя во время расчета или при отказе от кассового чека, добавили в налоговой.Проверить чек на подлинность можно с помощью мобильного приложения ФНС России "Проверка чеков" или на официальном сайте ФНС России при помощи сервиса "Проверка чека ФНС России".Ранее в ФНС по Крыму сообщили, что срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля. В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капиталаКак на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
крым
федеральная налоговая служба (фнс), новости крыма, крым, торговля
На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами

На майские праздники в Крыму налоговая усилит контроль за кассовыми аппаратами

07:19 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по региону.
"УФНС России по Республике Крым в связи с приближением майских праздников и увеличением потока гостей на полуостров напоминает – неиспользование контрольно-кассовой техники и невыдача кассовых чеков является нарушением налогового законодательства", – говорится в сообщении.
В налоговой подчеркнули, что вопрос кассира к покупателю: "Нужен Вам кассовый чек или нет?" является некорректным. Ведь для подтверждения расчета продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или цифровом формате. Электронный чек выдается на бумаге, также он может быть отправлен на электронную почту или сообщением на телефон.
"В настоящее время пользователь ККТ имеет возможность бесплатно предоставить покупателю кассовый чек в электронной форме с использованием, в том числе, "Личного кабинета покупателя" в мобильном приложении продавца либо с помощью различных мессенджеров", – пояснили в ведомстве.
Важно, что если покупатель до момента проведения расчета не предоставит продавцу абонентский номер или адрес электронной почты, на который может быть направлен кассовый чек, продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумаге. Такой порядок должен быть соблюден при молчании покупателя во время расчета или при отказе от кассового чека, добавили в налоговой.
Проверить чек на подлинность можно с помощью мобильного приложения ФНС России "Проверка чеков" или на официальном сайте ФНС России при помощи сервиса "Проверка чека ФНС России".
Ранее в ФНС по Крыму сообщили, что срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля. В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.
Федеральная налоговая служба (ФНС)Новости КрымаКрымТорговля
 
